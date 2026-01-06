HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tết này tết của Trúc Nhân

Thùy Trang

(NLĐO)- Trúc Nhân vừa nhá hàng "Vạn sự như ý", cả showbiz thấy "ngợp" khi bản hit tết quốc dân đã phần nào lộ diện.

Trúc Nhân gửi lời chúc Vạn sự như ý ngay đầu năm

Tết này tết của Trúc Nhân - Ảnh 1.

Trúc Nhân trở lại đường đua nhạc Tết sau 3 năm vắng bóng

Tối 5-1, ca sĩ Trúc Nhân gây bất ngờ khi tung Teaser MV Vạn sự như ý, khiến "cõi mạng" dậy sóng. 

Đoạn teaser vừa được giới thiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi cách dẫn dắt duyên dáng đặc trưng của Trúc Nhân, mà còn bởi tín hiệu cho thấy đây là một sản phẩm nhạc xuân mang tính cá nhân rõ nét, do chính nam ca sĩ đầu tư thực hiện.

Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của Trúc Nhân, tự nhiên như một cuộc trò chuyện với khán giả: từ việc "lâu quá không ra nhạc mới", giới thiệu tên bài hát, ngày phát hành cho đến thời điểm ra mắt. 

Các thông tin quan trọng lần lượt xuất hiện trên nền hình ảnh mang tính ẩn dụ, tối giản nhưng giàu tính mỹ thuật, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa tò mò.

Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong khung hình hẹp, như một "cánh cửa" được hé mở. Đáng chú ý, đoạn teaser khép lại bằng một đoạn giai điệu ngắn mang tiết tấu nhanh, rộn ràng, được Trúc Nhân mô tả vui bằng cụm âm thanh "tằng tằng tăng tắng tăng". 

Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc này đã mở ra hông khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết: nhịp điệu dồn dập, tươi sáng, dễ ghi nhớ và có tính lặp lại cao - những yếu tố hứa hẹn sẽ mang Vạn sự như ý đến với mọi nhà.

Tết này tết của Trúc Nhân - Ảnh 2.

Chỉ vừa nhá hàng, Vạn sự như ý của Trúc Nhân đã gây sốt

Trúc Nhân nhá hàng MV Vạn sự như ý, mới nghe vài giây đã thấy nôn nao

Không dừng lại ở teaser, Trúc Nhân còn khiến khán giả thêm tò mò khi đăng tải dòng tái bút trên mạng xã hội với nội dung: "Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi". 

Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên những suy đoán về sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát cũng để lại loạt bình luận háo hức đầy ẩn ý, càng khiến khán giả thêm suy đoán tò mò.

Tết này tết của Trúc Nhân - Ảnh 3.

Những hint thu hút khán giả

Bên cạnh đó, Vạn sự như ý cũng đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau khoảng ba năm vắng bóng. 

Trước đó, nam ca sĩ từng ghi dấu với những sản phẩm mang không khí xuân như Lách tất tả đón tết, Chuyện cũ bỏ qua, được khán giả yêu thích nhờ tinh thần vui tươi và cách tiếp cận gần gũi, đời thường. Tuy nhiên, trong vài mùa Tết gần đây, Trúc Nhân gần như không ra mắt ca khúc xuân mới, càng khiến lần tái xuất này nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đây, việc "nhá hàng" bất ngờ bằng một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá đã trở thành một "gia vị" quen thuộc của Trúc Nhân. Từ cách kể chuyện không đoán trước đến màu sắc châm biếm thú vị, Trúc Nhân luôn biết cách cài cắm yếu tố gây tò mò để dẫn dắt người nghe chờ đợi sản phẩm trọn vẹn. 

Không ngoại lệ, "Vạn sự như ý" tiếp tục đi theo tinh thần đó, đóng vai trò như bước dạo đầu để dẫn khán giả vào một ca khúc nhạc Tết mang năng lượng tích cực, vui tươi, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng - yếu tố làm nên sự khác biệt của Trúc Nhân trong bối cảnh thị trường nhạc Tết ngày càng sôi nổi.

Tin liên quan

Nhạc Tết hút triệu view

Nhạc Tết hút triệu view

Những giai điệu từng gắn với ký ức Tết một thời nay trở lại thu hút hàng triệu lượt nghe, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng và bản quyền.

