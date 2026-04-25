Thể thao

Alcaraz chính thức khép lại mùa giải "sân đất nện"

Quốc An

(NLĐO) - Làng quần vợt thế giới lại đón tin không vui khi Alcaraz xác nhận rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros 2026 vì chấn thương cổ tay.

Trong tối 24-4, tay vợt người Tây Ban Nha thông báo trên mạng xã hội sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Anh và đội ngũ lựa chọn phương án an toàn, tạm dừng thi đấu để theo dõi tiến triển chấn thương và chờ thời điểm trở lại phù hợp. Alcaraz thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhưng tin sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối mà còn làm xáo trộn đáng kể cục diện mùa giải sân đất nện.

Chấn thương của Alcaraz xuất hiện từ giải Barcelona giữa tháng 4 và nghiêm trọng hơn dự kiến. Tay vợt 22 tuổi lần lượt rút lui khỏi Barcelona, Madrid Open, Rome Masters và giờ là Roland Garros, nơi anh đang là đương kim vô địch hai năm liên tiếp.

Việc vắng mặt tại Paris khiến Alcaraz mất cơ hội bảo vệ 2.000 điểm Grand Slam cùng 1.000 điểm tại Rome, ảnh hưởng lớn đến cuộc đua bảng xếp hạng ATP khi anh đang đứng số 2 thế giới. Dù vậy, ưu tiên của anh vẫn là thể trạng lâu dài thay vì mạo hiểm thi đấu.

Giấc mơ chinh phục trọn bộ Grand Slam năm 2026 của Alcaraz cũng chính thức khép lại, dù trước đó anh đã đăng quang Úc mở rộng.

Sự vắng mặt của Alcaraz cũng mở ra cơ hội cho các đối thủ khi Jannik Sinner nổi lên như ứng viên hàng đầu tại Roland Garros sau khi từng thua Alcaraz ở chung kết 2025, trong khi Novak Djokovic vẫn là cái tên đáng gờm với tham vọng chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Kể từ năm 2021, Alcaraz hiếm khi vắng mặt tại các giải Grand Slam, ngoại trừ Úc mở rộng 2023 vì chấn thương. Trong giai đoạn này, anh đã giành 7 danh hiệu lớn, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên, việc liên tục gặp vấn đề thể lực ở mùa sân đất nện, từ chấn thương cơ năm 2024 đến cổ tay năm nay đang đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ trong lịch thi đấu dày đặc của tay vợt Tây Ban Nha


Djokovic, Alcaraz đồng loạt rút khỏi Madrid Open vì chấn thương

