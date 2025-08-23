Alcaraz, Sinner dẫn đầu các VĐV quần vợt có thu nhập cao nhất 2025

Trong 12 tháng vừa qua, làng quần vợt đã thường xuyên được chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa Jannik Sinner (24 tuổi, Ý) và Carlos Alcaraz (22 tuổi, Tây Ban Nha). Hai tay vợt hàng đầu của làng banh nỉ hiện tại chia nhau 4 danh hiệu Grand Slam đơn cùng 8 chức vô địch ATP khác.

Giờ đây, cuộc cạnh tranh tiếp tục mở rộng và lan tới phương diện tài chính. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Alcaraz trở thành tay vợt có thu nhập cao nhất, đạt 48,3 triệu USD (trước thuế và phí đại diện), so với 42,3 triệu USD vào năm trước.

Trong khi đó, Sinner bám sát với 47,3 triệu USD, gần gấp đôi so với 26,6 triệu USD của năm vừa qua.

Trên sân đấu, Sinner tỏ ra vượt trội hơn với 20,3 triệu USD tiền thưởng, chỉ sau kỷ lục của Djokovic trong danh sách thu nhập hàng năm của Forbes. Ngược lại, Alcaraz là "vua" ngoài sân, bỏ túi tới 35 triệu USD từ quảng cáo, sự kiện và hợp đồng thương mại.

Đứng thứ 3 là Coco Gauff (Mỹ, 21 tuổi), tay vợt nữ có thu nhập cao nhất làng thể thao, đạt 37,2 triệu USD (12,2 triệu từ thi đấu, 25 triệu từ quảng cáo). Cô vượt qua Novak Djokovic, người xếp thứ 4 với 29,6 triệu USD.

Đáng chú ý, đây là bảng thống kế đầu tiên kể từ 2010 (của Roger Federer, Maria Sharapova và Rafael Nadal), ba vị trí dẫn đầu thuộc về các tay vợt dưới 30 tuổi. Tổng cộng, top 10 tay vợt giàu nhất năm nay kiếm được tới 285 triệu USD, tăng 16% so với 2024, nhưng vẫn chưa chạm mức kỷ lục 343 triệu USD năm 2020, khi Federer một mình đóng góp tới 106,3 triệu.

Trước đó, Federer từng đứng đầu bảng xếp hạng cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 41 vào năm 2022. Djokovic giành vị trí dẫn đầu trong một thời gian ngắn vào năm 2023 trước khi nhường chỗ cho Alcaraz.

Quần vợt tiếp tục là môn thể thao hiếm hoi mà thu nhập nam – nữ gần như cân bằng, với 4 tay vợt nữ góp mặt trong top 10 của Forbes.



Danh sách còn có lại của tóp 10, gồm: Aryna Sabalenka (27,4 triệu USD), Qinwen Zheng (26,1 triệu), Iga Swiatek (24 triệu), Taylor Fritz (15,6 triệu), Frances Tiafoe (15,2 triệu) và Daniil Medvedev (14,3 triệu).





