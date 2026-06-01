Algeria giúp sao gốc Việt có lần đầu dự World Cup

Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Algeria, Ibrahim Maza là một trong bảy tiền vệ góp mặt trong danh sách dự World Cup của tuyển Algeria, bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nabil Bentaleb hay Houssem Aouar.

Đáng chú ý, Maza sinh năm 2005, có cha người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trưởng thành tại Đức, cầu thủ 20 tuổi từng khoác áo các đội tuyển trẻ nước này trước khi quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, thần đồng gốc Việt được định giá tới 45 triệu euro (theo transfermarkt) và là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đắt giá nhất thế giới.

Việc được triệu tập này được xem là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn nổi bật của Maza trong mùa giải 2025-2026. Dưới màu áo Bayer Leverkusen, tiền vệ trẻ ra sân 28 trận, trong đó có 20 lần đá chính, ghi 3 bàn và đóng góp 4 kiến tạo.

Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng rê bóng, chuyền bóng và dứt điểm từ xa ấn tượng, Maza có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên hàng công lẫn tuyến giữa.

Ngoài vị trí tiền vệ tấn công sở trường, anh còn thi đấu hiệu quả ở hai cánh, trung tâm hàng tiền vệ và thậm chí được sử dụng như một trung phong khi cần.

Truyền thông Đức vừa qua cũng cho biết tài năng gốc Việt đang lọt vào tầm ngắm của Barcelona, đội bóng được cho là đánh giá cao sự đa năng, tốc độ và khả năng tạo đột biến của cầu thủ trẻ này.