Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

Brazil tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 bằng màn trình diễn bùng nổ trước Panama trên sân nhà Maracana. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới giành chiến thắng đậm 6-2 trong trận giao hữu áp chót trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ dự vòng chung kết.



Ngay khi trận đấu mới bắt đầu chưa đầy một phút, Vinicius Junior đã khiến khán giả trên sân Maracana bùng nổ. Tận dụng sai lầm của Yoel Bárcenas ở giữa sân, ngôi sao của Real Madrid cướp bóng rồi tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số cho Brazil.

Tuy nhiên, Panama không dễ dàng buông xuôi. Phút 14, đội khách bất ngờ gỡ hòa 1-1 sau tình huống đá phạt của Michael Murillo. Bóng đập hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Alisson hoàn toàn bất lực, và bàn thắng được tính là pha phản lưới của Matheus Cunha.

Dẫu vậy, đẳng cấp vượt trội của Brazil nhanh chóng được thể hiện. Cuối hiệp một, Vinicius tiếp tục để lại dấu ấn với cú dứt điểm hiểm hóc, sau đó Casemiro đánh đầu nối cận thành, giúp Selecao tái lập thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti thay đổi gần như toàn bộ đội hình nhưng sức tấn công của Brazil không hề suy giảm. Rayan ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia sau sai lầm của thủ môn Orlando Mosquera phía Panama.

Brazil tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Lucas Paqueta sau đường kiến tạo của Douglas Santos. Đến phút 68, Igor Thiago bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 5-1.

Cơn ác mộng của Panama chưa dừng lại khi Danilo Santos ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt sau đường chuyền tinh tế của Paqueta. Trong những phút cuối, Carlos Harvey thực hiện cú sút xa ấn tượng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-6, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho đại diện Trung Mỹ.

Chiến thắng tưng bừng trước Panama mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Ancelotti. Không chỉ các trụ cột như Vinicius hay Casemiro tỏa sáng, những gương mặt dự bị cũng tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm trước ngày chốt đội hình.

Brazil sẽ còn một trận giao hữu với Ai Cập trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Morocco.

Với phong độ hiện tại, Selecao đang cho thấy họ sẵn sàng hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu thế giới thứ sáu trong lịch sử.