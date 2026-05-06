Ám ảnh những "đòn" nhục mạ, vu khống của Công ty Luật Power Law

Chiều 6-5, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo từng là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law - chi nhánh Sài Gòn (có địa chỉ tại phường Bình Đông và phường An Phú Đông, TPHCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Đối tác của hàng loạt tổ chức cho vay

Theo VKSND TPHCM, Công ty Luật Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 tổ chức tài chính, ngân hàng. Bên cạnh đó, qua các hợp đồng nợ mà các bị cáo trực tiếp xử lý, cơ quan chức năng phát hiện sự xuất hiện liên tục của nhiều tổ chức tài chính, ứng dụng cho vay khác. Trong đó, nhiều bị hại trong vụ án liên quan đến các khoản nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V.N.T.V, L.T, C.W...

Các bị cáo tại toà

Các tổ chức đối tác cung cấp thông tin đăng ký vay, các chi tiết về khoản vay của khách hàng (như CCCD, địa chỉ làm việc, số tiền đã thanh toán, số ngày quá hạn thanh toán...). Những thông tin này được tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (CRM) để lưu trữ. Hệ thống cho phép các trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty Luật Power Law phân bổ hồ sơ xuống từng nhân viên thu hồi nợ.

Ngoài việc sử dụng dữ liệu từ CRM, nhân viên thu hồi nợ còn mua các đường link truy cập vào PCCOVID, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thất nghiệp), CIC (trung tâm thông tin tín dụng), lấy thêm số điện thoại người vay và thân nhân của họ để thực hiện các thủ đoạn đòi nợ "bẩn".

Các bị cáo khai do áp lực doanh số nên đã triển khai các đòn tấn công danh dự hàng loạt, từ việc gọi điện đe dọa đến việc đăng thông tin "truy tìm đối tượng lừa đảo" khắp mạng xã hội.



Theo hồ sơ, tổng số nợ các bị cáo đã thu hồi được cho các đối tác là các ngân hàng, app vay tiền để hưởng hoa hồng (từ 10-24%) là hơn 4,3 tỉ đồng. Trong đó, số tiền mà 16 bị cáo thực hiện hành vi bôi nhọ để gây áp lực, nhằm cưỡng đoạt tài sản của các bị hại là hơn 177 triệu đồng. Mặc dù đã thực hiện các hành vi đe dọa, nhục mạ nhưng thực tế hầu hết các bị cáo chưa chiếm đoạt được tiền và chưa hưởng lợi từ các bị hại này do hành vi bị phát hiện và ngăn chặn.

"Khủng bố", đòi thêm nợ

Trong quá trình điều tra, lời khai của các bị hại cho thấy, các bị cáo không chỉ "khủng bố" người vay mà còn đòi thêm tiền của những người đã tất toán khoản vay bằng các thủ đoạn đòi nợ "bẩn".

Bị hại Bùi Thị Mai H. khai, dù không vay nợ, chị liên tục nhận được tin nhắn đòi nợ và phát hiện hình ảnh gia đình mình bị cắt ghép vào các nội dung "thông báo khẩn cấp", giả mạo hoàn cảnh khó khăn để xin tiền từ thiện trên Facebook. Tương tự, hình ảnh cá nhân và người thân của các bị hại Phạm Quốc Tr. và Nguyễn Tấn T. cũng bị nhóm bị cáo bôi nhọ là đối tượng lừa đảo, đăng công khai trên mạng xã hội nhằm gây sức ép đòi nợ.

Nhiều bị hại hoặc người thân của họ đã bị "khai tử" khi đang còn sống. Chị Trần Thị Tuyết L. khai rằng, dù khoản vay chỉ 2,5 triệu đồng, nhóm bị cáo đã gửi hình ảnh "cáo phó" của chị đến tài khoản Zalo của con gái chị để đe dọa. Anh Phan Tuấn L. cũng rơi vào cảnh tương tự khi hình ảnh con trai nhỏ của anh bị cắt ghép vào mẫu tin buồn để gửi cho họ hàng.

Bị hại Nguyễn Phúc Thủy T. liên quan đến hợp đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V.N.T.V. Chị T. khai đã thanh toán hết nợ nhưng bị cáo Trần Phương Nam (SN 1999, quê TPHCM) cắt ghép bôi nhọ bị hại là "gái mại dâm", kèm theo bảng giá đi khách và thông tin nhạy cảm nhằm gây áp lực cưỡng đoạt tiền gửi lên mậng xã hội.

Trước những đòn "khủng bố" tinh thần có tổ chức này, các bị hại đã làm đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự.



Sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê Gia Lai) mức án 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long) bị tuyên phạt 3 năm 5 tháng 15 ngày tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 14 đồng phạm còn lại, tòa án đã tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 5 tháng 15 ngày tù. Do thời hạn tù bằng với thời gian tạm giam, các bị cáo nhận mức án 3 năm 5 tháng 15 ngày đã được Hội đồng xét xử quyết định trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác. 16 bị cáo đều bị kết án theo Điều 170 Bộ luật Hình sự vì đã thực hiện các hành vi cắt ghép ảnh, nhục mạ danh dự nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa nhân viên thu hồi nợ của Công ty Luật Power Law.



