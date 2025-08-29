Nhiều tuyến xe buýt ở TP HCM miễn 100% vé dịp Quốc khánh

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus (Vinbus) vừa thông báo miễn vé 100% trên các tuyến xe buýt do công ty này đảm nhận trong ngày 2-9. Bao gồm các tuyến 33, 150 và D4.

Theo Vinbus, việc miễn 100% giá vé nhằm tri ân sự đồng hành của hành khách đối với dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tương tự, Công ty Phương Trang (Futa Busline) cũng vừa thông báo sẽ miễn vé 100% cho hành khách đi xe buýt tại TP HCM trong 2 ngày 1-9 và 2-9. Việc miễn vé nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành với Phương Trang trong thời gian qua và chào mừng đại lễ 2-9.

Công ty Phương Trang hiện quản lý 17 tuyến xe buýt kết nối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), 35 tuyến xe buýt vừa trúng thầu đưa vào khai thác từ 1-8-2025 và 1 tuyến xe buýt phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, dịp lễ 2-9 này, hành khách được miễn vé trên 56 tuyến xe buýt do công ty Phương Trang và Vinbus quản lý.

Hành khách đi lại bằng xe buýt được miễn vé trên nhiều tuyến

Ngoài xe buýt, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành Metro số 1) - cho biết chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đơn vị sẽ miễn phí 100% giá vé cho tất cả người đi tàu trong ngày 2-9-2025.

Trong ngày Quốc khánh, người dân đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip quét tại cổng hoặc tạo mã QR "Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro HURC để được miễn phí vé.

Cùng với miễn vé cho khách, trong dịp lễ 2-9, metro số 1 sẽ kéo dài thời gian hoạt động, 5 giờ đến 23 giờ và tăng số chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Trong đó, ngày 1-9 và 2-9, tàu sẽ chạy 264 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 30 chuyến so với ngày thường.