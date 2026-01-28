HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ấm áp chương trình "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân"

G.Nam

(NLĐO) - Chương trình văn nghệ "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân" lan tỏa nghĩa tình quân – dân nơi vùng biển TPHCM dịp Tết 2026

Chiều 28-1, tại xã Long Sơn (TPHCM), Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình văn nghệ "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân" nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Đỗ Hồng Duyên – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Đại tá Phạm Ngọc Quý – Chủ nhiệm Chính trị Vùng; bà Bùi Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Ấm áp chương trình "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân" - Ảnh 1.

Sôi động các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ của Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM biểu diễn

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình những ngày giáp Tết. Các tiết mục ca ngợi biển, đảo quê hương, hình ảnh người lính hải quân và mùa Xuân đất nước để lại nhiều cảm xúc, góp phần gắn kết tình quân – dân nơi vùng biển, đảo.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách xã Long Sơn (mỗi suất 2 triệu đồng); 20 suất quà cho con em ngư dân được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu (mỗi suất 3 triệu đồng); 40 suất quà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 2 triệu đồng) và 17 suất quà cho các gia đình chính sách thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ấm áp chương trình "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân" - Ảnh 3.

Ca sĩ Jee Trần biểu diễn tiết mục văn nghệ cùng các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa, góp thêm niềm vui đón Tết với nhân dân địa phương, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, đồng thời động viên các gia đình chính sách, con em ngư dân và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp chương trình "Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân" - Ảnh 4.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân - trao quà cho 2 cháu là con ngư dân do Vùng 2 nhận đỡ đầu và các gia đình chính sách các đơn vị của Vùng 2 Hải quân

Em Lê Triệu Tuấn Việt, học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Châu 2, cho biết sau 3 năm được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu, gia đình em bớt khó khăn, bản thân có thêm động lực học tập. "Cháu sẽ cố gắng học tốt để sau này trở thành bộ đội Hải quân" - Tuấn Việt chia sẻ.

Chương trình thể hiện sinh động truyền thống "Quân với dân một ý chí", khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với nhân dân địa phương và con em của các ngư dân đang ngày đêm bám biển, giữ biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân xã Long Sơn tình quân dân XUÂN CHUNG TAY
