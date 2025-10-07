HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ấm áp mùa Trung thu

T.Nga - N.Thảo - M.Chi

Tại chương trình, các em thiếu nhi là con đoàn viên, hội viên, lao động đã cùng hòa mình vào các hoạt động vui tươi như chơi trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng

Ngày 6-10, Công đoàn phường Chánh Hưng, TP HCM cho biết những ngày qua, nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn đã tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình với nhiều hoạt động bổ ích như các sân chơi văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học sáng tạo, trao tặng gần 1.000 phần quà trung thu cho thiếu nhi là con đoàn viên - lao động.

Ấm áp mùa Trung thu - Ảnh 1.

Con đoàn viên - lao động tại phường Chánh Hưng, TP HCM được chăm lo nhân dịp Tết Trung thu .Ảnh: THANH NGA

Trước đó, Tổ công tác quản lý địa bàn số 8 - LĐLĐ TP HCM cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2025, trao 1.000 phần quà đến con em công nhân - lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Tại chương trình, 120 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao kinh phí hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) và quà. Bên cạnh đó, tặng 880 phần quà (200.000 đồng/phần) cho các em thiếu nhi, mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội. Ngoài quà tặng, các em đã được vui chơi trong đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ trung thu...

Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hội Đông, TP HCM cũng tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" vào cuối tuần qua. Tại chương trình, các em thiếu nhi là con đoàn viên, hội viên, lao động đã cùng hòa mình vào các hoạt động vui tươi như chơi trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, văn nghệ, diễn kịch… Dịp này, ban tổ chức đã trao 100 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi.

