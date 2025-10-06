HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM đã được đón nhận những món quà Trung thu ấm áp, đầy tình yêu thương và sự sẻ chia

Trong không khí rộn ràng mừng Tết Trung thu, nhiều tổ chức, hội đoàn thể ở TP HCM đã tích cực vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cảm nhận trọn vẹn niềm vui trong mùa trăng rằm.

Ngày 5-10, Quỹ Hành trình Gieo yêu thương, Hội Quân dân y Việt Nam, Đoàn Văn phòng UBND TP HCM và UBMTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, TP HCM phối hợp tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu và trao quà cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn năm 2025".

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM - Ảnh 1.

Hàng trăm phần quà được trao đến các em có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, gần 350 em nhỏ cùng háo hức tham gia những gian hàng trò chơi, khu tiệc đồ ăn, bánh ngọt và đặc biệt là màn giao lưu với chị Hằng Nga, chú Cuội, robot siêu anh hùng cùng bạn Gấu, Thỏ đáng yêu.

Ngoài ra, các tiết mục xiếc và ảo thuật do các nghệ sĩ trẻ biểu diễn càng tô điểm thêm không khí náo nhiệt, vui nhộn của "Đêm hội trăng rằm".

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM - Ảnh 2.

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM - Ảnh 3.

Các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động tại ngày hội

Bên cạnh các phần quà, chương trình còn dành thời gian mang lại niềm vui thật sự cho các em, quan tâm đến nhu cầu, sở thích của các em thông qua những quyển sách mới ý nghĩa, các món đồ chơi, chậu cây, gấu bông, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao, balo túi xách,... và tiệc buffer ngon đẹp và rộn ràng tiếng cười để các em lựa chọn, vui chơi.

Chương trình còn đặc biệt hướng đến 153 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn bảy xã: Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Hưng Long và 180 em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Nhựt.

Trong đó, mỗi em được nhận quà bằng tiền mặt 500.000 đồng, cùng túi quà trị giá 300.000 đồng và phiếu quà tự chọn 1 triệu đồng.

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ và Liên đoàn Lao động TP HCM tặng quà cho các em

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP HCM phối hợp cùng Báo Dân trí tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2025, mang học bổng và quà đến 1.000 trẻ em là con công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, 120 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và kinh phí hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, 880 em khác, mỗi em nhận được phần hỗ trợ trị giá 200.000 đồng. Tất cả các em tham dự chương trình đều được nhận những phần quà gồm bánh, kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm, mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội.

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với trẻ em khó khăn ở TP HCM - Ảnh 5.

Các em được tham gia nhiều trò chơi tại chương trình

Các em đã được vui chơi trong đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ Trung thu với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM Nguyễn Kim Loan cho biết Tết Trung thu là một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp, gắn kết tình thân; trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.

Đây cũng chính là dịp các cấp Công đoàn đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho con công nhân, viên chức, người lao động, thể hiện sự quan tâm thường xuyên và sâu sát của tổ chức công đoàn đối với thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của đất nước.

