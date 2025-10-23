Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn

MAI CHI- HUỲNH NHƯ

(NLĐO)- Phường Chợ Lớn, TP HCM đã tặng 212 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 51 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Tối 23-10, Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

CLIP: Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương"

Ngày hội có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể phường, trưởng ban công tác mặt trận 30 khu phố, cùng hơn 300 người dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn.

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, ban tổ chức đã cùng các đại biểu ôn truyền thống kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025) và 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2025).

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Lớn đã công bố quyết định thành lập, trên cơ sở hợp nhất Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường 11,12,13,14 thuộc quận 5 cũ.

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn - Ảnh 2.

Người dân tham gia Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương"

Bên cạnh đó, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn đã tặng 212 phần quà (trị giá 400.000 đồng/phần) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao 51 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (trị giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn - Ảnh 3.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn trao học bổng cho các em học sinh hiếu học

* Cùng ngày, Công đoàn phường Chợ Lớn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Hội thi giao lưu văn hóa ẩm thực các nước Đông Nam Á, thu hút 31 đội thi tham gia (5 thành viên/đội. Hội thi được chia thành 2 bảng A và B, với 2 nhóm đối tượng dự thi gồm hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ đang sinh hoạt tại các khu phố và đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn phường.

Ở bảng A, các đội thi thực hiện 1 món ăn; ở bảng B, các đội thực hiện 1 món thức uống đặc trưng của một quốc gia trong cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, mỗi đội chuẩn bị thêm 50 phần ăn để phục vụ hoạt động giao lưu ẩm thực sau hội thi.

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn - Ảnh 4.

Đại diện Đảng ủy phường Chợ Lớn hỏi thăm và tặng quà cho người dân khó khăn

Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn - Ảnh 1.

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với một đội thi tại Hội thi giao lưu văn hóa ẩm thực các nước Đông Nam Á

Hội thi còn là sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ và đoàn viên Công đoàn có cơ hội giao lưu, học hỏi và quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực ASEAN. 

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho cả 2 bảng, tổng giá trị giải thưởng 8,4 triệu đồng.

Tin liên quan

CLIP: Vỉa hè bị "xẻ thịt" làm bãi giữ xe, lãnh đạo phường Chợ Lớn nói sẽ xử lý quyết liệt

CLIP: Vỉa hè bị "xẻ thịt" làm bãi giữ xe, lãnh đạo phường Chợ Lớn nói sẽ xử lý quyết liệt

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Chợ Lớn (TP HCM) khẳng định sẽ lập lại trật tự xung quanh các bệnh viện trên địa bàn phường.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo

(NLĐO) - Nhiều địa phương tại TP HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho người dân khó khăn và tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học

Ấn tượng nhiều công trình hàng chục tỉ đồng chăm lo cho nhân dân phường Diên Hồng

(NLĐO) - Đây còn là minh chứng cho sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030

học bổng người dân chăm lo Hội Phụ nữ PHƯỜNG CHỢ LỚN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo