Ý nghĩa ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" phường Chợ Lớn

Tối 23-10, Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

CLIP: Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương"

Ngày hội có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể phường, trưởng ban công tác mặt trận 30 khu phố, cùng hơn 300 người dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, ban tổ chức đã cùng các đại biểu ôn truyền thống kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025) và 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2025).

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Lớn đã công bố quyết định thành lập, trên cơ sở hợp nhất Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường 11,12,13,14 thuộc quận 5 cũ.

Người dân tham gia Ngày hội "Thành phố Nghĩa tình – Kết nối yêu thương"

Bên cạnh đó, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn đã tặng 212 phần quà (trị giá 400.000 đồng/phần) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao 51 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (trị giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn trao học bổng cho các em học sinh hiếu học

* Cùng ngày, Công đoàn phường Chợ Lớn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Hội thi giao lưu văn hóa ẩm thực các nước Đông Nam Á, thu hút 31 đội thi tham gia (5 thành viên/đội. Hội thi được chia thành 2 bảng A và B, với 2 nhóm đối tượng dự thi gồm hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ đang sinh hoạt tại các khu phố và đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn phường.

Ở bảng A, các đội thi thực hiện 1 món ăn; ở bảng B, các đội thực hiện 1 món thức uống đặc trưng của một quốc gia trong cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, mỗi đội chuẩn bị thêm 50 phần ăn để phục vụ hoạt động giao lưu ẩm thực sau hội thi.

Đại diện Đảng ủy phường Chợ Lớn hỏi thăm và tặng quà cho người dân khó khăn

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với một đội thi tại Hội thi giao lưu văn hóa ẩm thực các nước Đông Nam Á

Hội thi còn là sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ và đoàn viên Công đoàn có cơ hội giao lưu, học hỏi và quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực ASEAN.

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho cả 2 bảng, tổng giá trị giải thưởng 8,4 triệu đồng.