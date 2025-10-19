Ấm lòng ngày hội “Gia đình dân vận - kết nối yêu thương” phường Đức Nhuận

Ngày 19-10, Đảng ủy, UBND cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể phường Đức Nhuận,TP HCM tổ chức ngày hội "Gia đình dân vận - kết nối yêu thương" và ngày hội "Phường Đức Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Tại ngày hội, phường Đức Nhuận đã trao kinh phí sửa chữa nhà đồng đội; tặng quà cho người lao động khó khăn; trao thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; tặng 150 suất ăn yêu thương và tổ chức các gian hàng bình ổn giá phục vụ bà con.

Người dân nhận phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng

Người dân phấn khởi tham gia gian hàng cắt tóc, trang điểm tại ngày hội

100 hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn phường Đức Nhuận được tặng phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng) để mua hàng tại các gian hàng. Ngoài ra, ngày hội còn tổ chức nhiều gian hàng để chăm lo cho người dân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, như gian hàng cắt tóc, trang điểm, tặng vải và áo dài 0 đồng…

Tại ngày hội, phường Đức Nhuận phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" để chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận cũng phát động thực hiện phong trào "Thành phố muôn sắc hoa - Đức Nhuận muôn sắc hoa" để tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp cho môi trường sống.

Phong trào nhằm góp phần tạo nên cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp và tạo thói quen cho người dân có hành động thiết thực trong nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dịp này, phường Đức Nhuận tuyên dương các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.