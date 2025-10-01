Bà Bùi Thị Như Hoa làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây

Sáng 1-10, Đại hội MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra.

Phường An Hội Tây vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phường 12 và Phường 14 (quận Gò Vấp cũ). Đây là bước ngoặt quan trọng để xây dựng một tổ chức Mặt trận thống nhất, toàn diện, giữ vai trò trung tâm trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

88 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường về dự đại hội

Với chủ đề "Khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới", Đại hội xác định phương châm hành động: "Đổi mới - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển".

Nhiều kết quả nổi bật

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể, MTTQ phường An Hội Tây đã phát huy vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn lan tỏa sâu rộng ở khu dân cư; nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như tuyến đường "Sạch- Xanh- Đẹp", "Ngày Chủ nhật Xanh", "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"… Qua đó, nhận thức và hành động của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, củng cố an ninh trật tự.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm.

Quỹ "Vì người nghèo" vận động hơn 930 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho hàng chục bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chương trình "Xuân yêu thương", "Tết vì người nghèo" được tổ chức, mang lại hiệu quả nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đại hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động đã được đổi mới, tận dụng nền tảng số như website, fanpage để truyền tải thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Đoàn kết sáng tạo" đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mọi tầng lớp.

Nhờ những kết quả đó, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, niềm tin đối với Đảng, chính quyền và Mặt trận được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt.

Bà Bùi Thị Như Hoa được đại hội bầu làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, nhiệm kỳ 2025-2030

Đổi mới để phát triển

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tuyên truyền; phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp.

Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, tôn giáo, doanh nghiệp, kiều bào, các tầng lớp nhân dân, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM - nhấn mạnh sau quá trình sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp và đặc biệt là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm vụ của Mặt trận càng quan trọng và đi vào chiều sâu.

"Hoạt động của Mặt trận cấp phường phải đổi mới sao cho thiết thực nhất, đi vào đời sống của mọi giai tầng trong xã hội. Muốn vậy, vai trò của Ban Thường trực MTTQ phường An Hội Tây và từng ủy viên Ủy ban MTTQ là hết sức quan trọng. Mỗi thành viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân, thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân" – ông Nguyễn Thành Trung chỉ rõ.

Ông Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị MTTQ phường tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong vận động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây phát biểu

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh, tham mưu để HĐND, UBND phường có những chính sách sát thực tiễn.

Đồng thời, Mặt trận cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng phường An Hội Tây văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo phường An Hội Tây chúc mừng cùng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 thành viên. Trong đó, bà Bùi Thị Như Hoa được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây.