Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

Ngày 14-4, Trường Đại học Cửu Long tổ chức họp mặt chúc mừng Tết ChôlChnăm Thmây cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer năm 2026 của nhà trường.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng gửi lời chúc mừng năm mới

Tham dự buổi họp mặt, có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, cố vấn cấp cao Hội đồng trường; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và các sinh viên là đồng bào Khmer lời chúc mừng năm mới trân trọng, ấm áp và tốt đẹp nhất.

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp để đón chào năm mới mà còn là thời khắc thiêng liêng để mỗi người hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong những năm qua, Trường Đại học Cửu Long luôn tự hào khi có sự đồng hành của đội ngũ giảng viên và các em sinh viên đồng bào Khmer, những người không chỉ nỗ lực trong giảng dạy, học tập mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của nhà trường. Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em sinh viên đồng bào dân tộc Khmer, được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao lì xì cho sinh viên đồng bào dân tộc Khmer

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao khen thưởng cho sinh viên đồng bào dân tộc Khmer đạt thành tích tiêu biểu trong học tập học kỳ 1 năm học 2025-2026

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức lì xì may mắn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer đang làm việc và học tập tại trường.

Hiện tại, Trường Đại học Cửu Long có 6 cán bộ, giảng viên và hơn 300 sinh viên đồng bào Khmer. Tại buổi họp mặt, nhà trường đã khen thưởng cho 80 sinh viên đồng bào Khmer đạt thành tích tiêu biểu trong học tập học kỳ 1 năm học 2025-2026.

Sinh viên Sơn Điền Linh Nhi (ngành Luật học, khóa 24), chia sẻ: chúng em cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn khi được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tổ chức và tái hiện không khí lễ hội ngay tại trường.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan khen thưởng cho sinh viên đồng bào dân tộc Khmer đạt thành tích tiêu biểu trong học tập học kỳ 1 năm học 2025-2026

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng trao khen thưởng cho sinh viên đồng bào dân tộc Khmer đạt thành tích tiêu biểu trong học tập học kỳ 1 năm học 2025-2026

Đây không chỉ là dịp để sinh viên đồng bào Khmer vơi đi nỗi nhớ quê, mà còn là cơ hội để các bạn sinh viên các dân tộc khác hiểu hơn về nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong mái Trường Đại học Cửu Long.

Chiều cùng ngày, Trường Đại học Cửu Long tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May cho hơn 82 lưu học sinh Campuchia (26 sinh viên) và lưu học sinh Lào (56 sinh viên) đang học tập tại trường.