Ấm áp Xuân biên cương ở Tây Ninh

Mùng 1 Tết, trên khắp các ngả đường, dòng người hối hả đi chúc Tết hoặc về thăm ông bà. Thế nhưng, tại dải đất biên cương của tỉnh Tây Ninh (tiếp giáp Campuchia), những người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài với nhiệm vụ canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc.

Niềm vui như được nhân lên

Tại Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, không khí Tết len lỏi trong từng góc nhỏ doanh trại. Những cành mai vàng rực rỡ được cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ trang trí cùng những câu đối đỏ và lồng đèn rực rỡ. Sắc đỏ của hoa, của chữ hòa cùng sắc xanh quân phục tạo nên một không gian ấm cúng giữa núi rừng biên giới.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tâm sự: "Để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Ở tuyến biên giới, ngày thường hay ngày Tết đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chỉ cần biên cương yên ổn, bà con đón Tết vui tươi, anh em chúng tôi cũng thấy ấm lòng".

Thiếu tá Trần Đình Huân làm nhiệm vụ kiểm soát người qua lại trong những ngày Tết

Với thiếu tá Trần Đình Huân, cán bộ Trạm Cửa khẩu Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, Tết năm nay mang một cảm xúc đặc biệt. 14 năm công tác tại tuyến biên giới Mỹ Quý Tây thì có đến 4 năm ông chưa về Hà Tĩnh đón Tết cùng gia đình. Thiếu tá Huân tự hào: "Đón Tết nơi biên thùy thiêng liêng, có tình đồng đội, tình quân dân gắn bó, niềm vui như được nhân lên. Với tôi, Tết ở biên cương chính là minh chứng cho vẻ đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".

Cảm nhận trọn vẹn không khí Tết

Với binh nhất Trần Văn Đô (quê xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh), chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, đây là cái Tết xa nhà đầu tiên kể từ khi nhập ngũ vào tháng 1-2025.

Với binh nhất Trần Văn Đô, đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình

Chàng lính trẻ không giấu được chút chạnh lòng khi nhớ về hơi ấm gia đình trong khoảnh khắc giao thừa. Thế nhưng, sự quan tâm của chỉ huy và đồng đội đã giúp anh nhanh chóng bắt nhịp với không khí xuân tại đơn vị.

"Những ngày giáp Tết, tôi cùng anh em trang trí doanh trại, chăm sóc vườn hoa, gói bánh tét, chuẩn bị mâm cỗ. Dù nhớ nhà nhưng nhờ sự sẻ chia của đồng đội và tình cảm của bà con vùng biên, tôi thấy mình trưởng thành và vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ" – binh nhất Trần Văn Đô tâm sự.

Ngày Tết, những người lính quân hàm xanh cùng nhau trang trí doanh trại, chăm sóc vườn hoa

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đồn biên phòng còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, bánh tét, giao lưu văn nghệ, thể thao, đặc biệt là thăm hỏi, tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, chia sẻ: "Chúng tôi luôn cố gắng để cán bộ, chiến sĩ cảm nhận trọn vẹn không khí Tết ngay tại đơn vị. Chính sự ấm áp này là động lực để mỗi người lính thêm trách nhiệm với nhiệm vụ giữ gìn biên giới bình yên".

Xem người dân như ruột thịt Hơn 6 năm gắn bó với biên giới Tây Ninh, trung úy Đoàn Lê Chuyển (quê TP Cần Thơ), cán bộ Đội Vận động quần chúng, cũng chừng ấy năm chưa về quê đón Tết. Anh coi biên cương là quê hương thứ hai, coi đồng đội và nhân dân địa phương như người thân ruột thịt của mình. Trung úy Đoàn Lê Chuyển chúc mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc Giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, anh chỉ gửi gắm một lời chúc giản đơn: "Chúc mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Ở đây đã có chúng tôi canh giữ biên cương".



