Hình ảnh ấm áp chương trình "Dân vận khéo - kết nối biên cương" tại sân bay Biên Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hình ảnh ấm áp chương trình "Dân vận khéo - kết nối biên cương" tại sân bay Biên Hòa

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Ngày 20-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức chương trình "Dân vận khéo – Kết nối biên cương" tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).

Tham dự chương trình có ông Trần Văn Nam- Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM; ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM; đại tá Vũ Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Huỳnh Tân Định phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Huỳnh Tân Định nhấn mạnh: Chương trình "Dân vận khéo-kết nối biên cương" tổ chức tại Trung đoàn 935 có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội và đất nước.

TP HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước. Để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của thành phố không tách rời vai trò, cống hiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó có Trung đoàn 935, đơn vị trực tiếp bảo vệ vùng trời TP HCM và phía Nam.

"Qua tham quan hoạt động huấn luyện, trang bị kỹ thuật và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng trân trọng, tự hào và hiểu hơn ý nghĩa của hòa bình và tinh thần mưu trí, dũng cảm, hết lòng vì dân của bộ đội Không quân. Từ đó, chúng tôi xác định phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân…" - ông Định nói.

Tại chương trình, đại diện Trung đoàn 935 đã giới thiệu lịch sử, truyền thống Trung đoàn và công tác dân vận của Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy UBND TP HCM và các đơn vị đồng hành trao tặng công trình nước sạch "Tiếp sức những cánh bay", hệ thống lọc nước RO công suất 1.000 lít/giờ do Quỹ Doanh nhân Vì Cộng đồng tài trợ; trao quà "Nghĩa tình đồng đội" tặng nữ quân nhân tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị quà tặng hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, đoàn công tác của Đảng ủy UBND TP HCM đã tham quan thực tế tại khu kỹ thuật Trung đoàn 935, nghe giới thiệu máy bay Su-30MK2.

Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng ủy UBND TP HCM và các đơn vị đồng hành trao tặng cho đại diện Trung đoàn 935.

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 3.

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 4.

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 5.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP HCM tặng quà cho Trung đoàn 935

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 6.

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 7.

Chương trình Dân vận khéo – kết nối biên cương tại TP HCM - Ảnh 8.

Đoàn cán bộ Đảng ủy UBND TP HCM chụp ảnh kỷ niệm

Chương trình "Dân vận khéo- Kết nối biên cương" là một chương trình ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức trong nhiều năm qua tại địa bàn thành phố và các tỉnh bạn. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời thực hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào, dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.


Tin liên quan

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo"

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo"

(NLĐO)- TPHCM ngày càng đẹp hơn, nghĩa tình hơn và tạo thêm nhiều giá trị tử tế trong từng con hẻm, khu phố qua những mô hình "Dân vận khéo"

Hành trình của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tại tỉnh Cao Bằng

(NLĐO) - Ngày 14-11, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tiếp tục hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí- xuất bản TPHCM làm việc với tỉnh Thái Nguyên

(NLĐO) - Vượt qua khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực

hoàn cảnh khó khăn dân vận khéo Sân bay Biên Hoà Trung đoàn 935 Đảng uỷ UBND TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo