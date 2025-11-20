Hình ảnh ấm áp chương trình "Dân vận khéo - kết nối biên cương" tại sân bay Biên Hòa

Tham dự chương trình có ông Trần Văn Nam- Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM; ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM; đại tá Vũ Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Huỳnh Tân Định phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Huỳnh Tân Định nhấn mạnh: Chương trình "Dân vận khéo-kết nối biên cương" tổ chức tại Trung đoàn 935 có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội và đất nước.

TP HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước. Để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của thành phố không tách rời vai trò, cống hiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó có Trung đoàn 935, đơn vị trực tiếp bảo vệ vùng trời TP HCM và phía Nam.

"Qua tham quan hoạt động huấn luyện, trang bị kỹ thuật và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng trân trọng, tự hào và hiểu hơn ý nghĩa của hòa bình và tinh thần mưu trí, dũng cảm, hết lòng vì dân của bộ đội Không quân. Từ đó, chúng tôi xác định phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân…" - ông Định nói.

Tại chương trình, đại diện Trung đoàn 935 đã giới thiệu lịch sử, truyền thống Trung đoàn và công tác dân vận của Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy UBND TP HCM và các đơn vị đồng hành trao tặng công trình nước sạch "Tiếp sức những cánh bay", hệ thống lọc nước RO công suất 1.000 lít/giờ do Quỹ Doanh nhân Vì Cộng đồng tài trợ; trao quà "Nghĩa tình đồng đội" tặng nữ quân nhân tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị quà tặng hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, đoàn công tác của Đảng ủy UBND TP HCM đã tham quan thực tế tại khu kỹ thuật Trung đoàn 935, nghe giới thiệu máy bay Su-30MK2.

Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng ủy UBND TP HCM và các đơn vị đồng hành trao tặng cho đại diện Trung đoàn 935.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP HCM tặng quà cho Trung đoàn 935

Đoàn cán bộ Đảng ủy UBND TP HCM chụp ảnh kỷ niệm

Chương trình "Dân vận khéo- Kết nối biên cương" là một chương trình ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức trong nhiều năm qua tại địa bàn thành phố và các tỉnh bạn. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời thực hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào, dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.



