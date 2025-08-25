Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Giờ đây người dân chỉ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thông báo cho chính quyền là có thể yên tâm bắt tay xây, sửa nhà cửa.

Những ngày giữa tháng 8-2025, theo chân cán bộ phường Tam Thắng, TP HCM đến các khu phố Bến Đình, Lê Hồng Phong hay đồi Ngọc Tước, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nụ cười phấn khởi của nhiều hộ dân đang chuẩn bị khởi công, sửa chữa nhà cửa. Không còn cảnh chạy vạy giấy tờ, chờ đợi thủ tục xin giấy phép xây dựng (GPXD) kéo dài cả tháng, giờ đây họ chỉ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thông báo cho chính quyền là có thể yên tâm bắt tay xây, sửa nhà cửa.

Đây là kết quả sau khi UBND phường Tam Thắng chính thức công bố giai đoạn 1 danh mục các dự án được miễn GPXD. Chủ trương này được đánh giá là bước đột phá trong cải cách hành chính, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp vừa bảo đảm công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo UBND phường Tam Thắng, 3 dự án được miễn GPXD trong đợt đầu gồm: Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2, khu nhà ở 53/30 Lê Hồng Phong và khu nhà ở, dịch vụ Bến Đình. Đây đều là những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở phường Tam Thắng, TP HCM không cần xin GPXD

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, nhấn mạnh: "Thay vì phải nộp hồ sơ xin GPXD như trước đây, nay người dân chỉ cần thông báo thời điểm khởi công và nộp thiết kế cho UBND phường để quản lý theo quy định. Đây là cách cụ thể hóa chủ trương cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân".

Việc miễn GPXD tại một số khu vực đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ người dân. Chính sách này giúp người dân, như trường hợp bà Nguyễn Thị Thu, tiết kiệm thời gian và chi phí khi xây dựng lại nhà cửa, vì đã loại bỏ được thủ tục xin GPXD vốn phức tạp và kéo dài.

Tuy vậy, chính quyền địa phương khẳng định vẫn siết chặt quản lý. Người dân và chủ đầu tư phải gửi thông báo, hồ sơ thiết kế và giấy tờ pháp lý về đất đai cho phường trước thời điểm khởi công ít nhất 3 ngày.

Ông Lê Xuân Tú cho biết thời gian tới, phường Tam Thắng sẽ tiếp tục rà soát, công bố thêm các dự án khác để chính sách miễn GPXD được áp dụng rộng rãi. Danh mục các dự án miễn GPXD sẽ được công khai, minh bạch trên cổng thông tin điện tử và tại trụ sở phường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo