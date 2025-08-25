Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa

Những ngày giữa tháng 8-2025, theo chân cán bộ phường Tam Thắng, TP HCM đến các khu phố Bến Đình, Lê Hồng Phong hay đồi Ngọc Tước, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nụ cười phấn khởi của nhiều hộ dân đang chuẩn bị khởi công, sửa chữa nhà cửa. Không còn cảnh chạy vạy giấy tờ, chờ đợi thủ tục xin giấy phép xây dựng (GPXD) kéo dài cả tháng, giờ đây họ chỉ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thông báo cho chính quyền là có thể yên tâm bắt tay xây, sửa nhà cửa.

Đây là kết quả sau khi UBND phường Tam Thắng chính thức công bố giai đoạn 1 danh mục các dự án được miễn GPXD. Chủ trương này được đánh giá là bước đột phá trong cải cách hành chính, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp vừa bảo đảm công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo UBND phường Tam Thắng, 3 dự án được miễn GPXD trong đợt đầu gồm: Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2, khu nhà ở 53/30 Lê Hồng Phong và khu nhà ở, dịch vụ Bến Đình. Đây đều là những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Nhiều khu vực ở phường Tam Thắng, TP HCM không cần xin GPXD

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, nhấn mạnh: "Thay vì phải nộp hồ sơ xin GPXD như trước đây, nay người dân chỉ cần thông báo thời điểm khởi công và nộp thiết kế cho UBND phường để quản lý theo quy định. Đây là cách cụ thể hóa chủ trương cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân".

Việc miễn GPXD tại một số khu vực đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ người dân. Chính sách này giúp người dân, như trường hợp bà Nguyễn Thị Thu, tiết kiệm thời gian và chi phí khi xây dựng lại nhà cửa, vì đã loại bỏ được thủ tục xin GPXD vốn phức tạp và kéo dài.

Tuy vậy, chính quyền địa phương khẳng định vẫn siết chặt quản lý. Người dân và chủ đầu tư phải gửi thông báo, hồ sơ thiết kế và giấy tờ pháp lý về đất đai cho phường trước thời điểm khởi công ít nhất 3 ngày.

Ông Lê Xuân Tú cho biết thời gian tới, phường Tam Thắng sẽ tiếp tục rà soát, công bố thêm các dự án khác để chính sách miễn GPXD được áp dụng rộng rãi. Danh mục các dự án miễn GPXD sẽ được công khai, minh bạch trên cổng thông tin điện tử và tại trụ sở phường.