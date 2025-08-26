HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh

Bài và ảnh: Phan Anh

Trước thềm năm học mới, một câu chuyện ấm lòng đã diễn ra tại phường Tân Định, TP HCM.

Đó là việc chính quyền địa phương đã kịp thời giúp đỡ một bé gái sinh năm 2018 có hoàn cảnh đặc biệt được làm giấy khai sinh và nhập học.

Bé gái sống cùng bà nội trong một căn nhà nhỏ. Do hoàn cảnh riêng, cha mẹ không thể chăm sóc em. Suốt nhiều năm, em chỉ có thể theo học lớp tình thương ở chùa Vạn Thọ vì không có giấy tờ tùy thân. Bà nội của bé đã nhiều tháng chạy vạy khắp nơi, cố gắng làm giấy khai sinh cho cháu nhưng bất thành vì thủ tục phức tạp, đòi hỏi nhiều giấy tờ xác minh. Nỗi lo lắng về tương lai của cháu khiến bà vô cùng trăn trở.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh - Ảnh 1.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của hai bà cháu, lãnh đạo UBND phường Tân Định đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp khẩn trương xác minh và giải quyết. Với sự tận tâm và quyết liệt, chỉ trong vòng 24 giờ, giấy khai sinh mang tên em đã được cấp.

Đích thân lãnh đạo phường đã đến nhà trao giấy khai sinh cho bé trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Không chỉ vậy, phường còn trao tặng học bổng 1 triệu đồng, cùng toàn bộ sách giáo khoa, đồng phục và hỗ trợ một phần học phí. Chính quyền phường cũng trực tiếp liên hệ với trường tiểu học trên địa bàn để hoàn tất thủ tục nhập học, bảo đảm em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền phường Tân Định, TP HCM trao giấy khai sinh cho bé gái

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời, bà N.T.D - bà nội của bé - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Từ câu chuyện này, phường Tân Định đã triển khai rà soát toàn bộ trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn chưa được đăng ký khai sinh để giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cơ bản cho mọi trẻ em.

Hành động nhanh chóng và nhân văn của chính quyền phường Tân Định đã biến một thủ tục hành chính thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai, giúp giấc mơ đến trường của một em nhỏ không còn dang dở.

