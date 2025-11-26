Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐ)- Hàng trăm phần quà là các nhu yếu phẩm được tặng người dân, học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26-12, Trung tâm Công tác Xã hội Công Đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đến thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa.

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu - Ảnh 1.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho các em trường mầm non trên địa bàn phường Đô Vinh, Khánh Hòa

Đoàn đã vận động, trao tặng 150 phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, mì gói, cá hộp, xúc xích, bánh ngọt, nước rửa chén, sữa, tã, băng vệ sinh,... (trị giá 450.000 đồng/phần) cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra. 

Đoàn cũng đến thăm, tặng 300 phần quà gồm bánh ngọt, sữa, khẩu trang… (trị giá 150.000 đồng/phần) cho các em học sinh tại 3 điểm trường mầm non trên địa bàn phường Đô Vinh, Khánh Hòa.

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu - Ảnh 2.

Người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa nhận quà

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu - Ảnh 3.

Trẻ em được nhận sữa

Bên cạnh đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và UBND phường Minh Xuân - Tỉnh Tuyên Quang trao tặng cho giáo viên và học sinh của 60 trường tiểu học tại 3 tỉnh mỗi đơn vị 500 thùng sữa. Chương trình được triển khai thực hiện từ ngày 25-11 cho đến 14-12 với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu - Ảnh 4.

Đại diện Nghiệp đoàn xe ôm Bình Tân, TP HCM tặng quà cho bà con bị bão lũ tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Phường Kim Trà, TP Huế, tổ chức chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lũ; chăm lo, tặng quà và tiền mặt cho 276 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã đến thăm, tặng quà 167 người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng. 

Tổng số tiền và quà 2 chuyến hỗ trợ trên 400 triệu đồng.

Tin liên quan

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(NLĐO)- Chương trình đã đến thăm, tặng quà cho người lao động, người dân gặp nhiều khó khăn sau trận bão lũ tại TP Huế

Thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Báo Người Lao Động đã trao 1,7 tỉ đồng do bạn đọc đóng góp nhằm hỗ trợ người dân TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ

Ấm lòng người dân vùng bão lũ

200 triệu đồng do bạn đọc đóng góp đã được Báo Người Lao Động trao kịp thời đến 6 gia đình khó khăn tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

tỉnh Khánh Hòa Trường mầm non công tác xã hội hàng thiết yếu bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo