Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu

Ngày 26-12, Trung tâm Công tác Xã hội Công Đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đến thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho các em trường mầm non trên địa bàn phường Đô Vinh, Khánh Hòa

Đoàn đã vận động, trao tặng 150 phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, mì gói, cá hộp, xúc xích, bánh ngọt, nước rửa chén, sữa, tã, băng vệ sinh,... (trị giá 450.000 đồng/phần) cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.

Đoàn cũng đến thăm, tặng 300 phần quà gồm bánh ngọt, sữa, khẩu trang… (trị giá 150.000 đồng/phần) cho các em học sinh tại 3 điểm trường mầm non trên địa bàn phường Đô Vinh, Khánh Hòa.

Người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa nhận quà

Trẻ em được nhận sữa

Bên cạnh đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và UBND phường Minh Xuân - Tỉnh Tuyên Quang trao tặng cho giáo viên và học sinh của 60 trường tiểu học tại 3 tỉnh mỗi đơn vị 500 thùng sữa. Chương trình được triển khai thực hiện từ ngày 25-11 cho đến 14-12 với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Đại diện Nghiệp đoàn xe ôm Bình Tân, TP HCM tặng quà cho bà con bị bão lũ tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Phường Kim Trà, TP Huế, tổ chức chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lũ; chăm lo, tặng quà và tiền mặt cho 276 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã đến thăm, tặng quà 167 người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng.

Tổng số tiền và quà 2 chuyến hỗ trợ trên 400 triệu đồng.