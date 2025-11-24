HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP HCM dốc sức hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau lũ

Bài và ảnh: THÁI TĨNH

Ngoài 50 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, TP HCM còn điều xe chuyên dụng cùng tình nguyện viên xuyên đêm ra Khánh Hòa dốc sức giúp người dân tái thiết sau lũ

Sáng 23-11, dọc tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người dân bất ngờ khi thấy những chiếc xe ép rác loại lớn mang biển số 50 (TP HCM) đang khẩn trương dọn rác thải còn ngổn ngang sau lũ.

Xuyên đêm làm sạch phố biển

Nhằm kịp thời chi viện cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ địa phương dọn dẹp vệ sinh. Ông Lê Công Phương, Giám đốc công ty, cho biết chiều 22-11, đơn vị đã điều 6 xe ép rác chuyên dụng (sức chứa 10-13 tấn/xe) cùng 19 công nhân di chuyển xuyên đêm. Đúng 5 giờ ngày 23-11, việc làm sạch dọc bờ biển đường Trần Phú, phường Nha Trang đã được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Thụ, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM, thông tin chỉ trong buổi sáng, đội đã vận chuyển khoảng 12 chuyến rác. Ông nhận định khối lượng công việc còn rất lớn, đặc biệt là lượng rác khổng lồ tồn đọng tại khu vực phía Tây Nha Trang. Dự kiến, việc dọn dẹp toàn bộ các khu vực này phải mất 10 - 15 ngày mới hoàn tất.

Dịp này, TP HCM cũng dự kiến hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa 23 ngôi trường hư hại nặng, khôi phục 550 trạm phát viễn thông. Thành phố còn cử 400 tình nguyện viên (gồm 200 người từ Lực lượng Thanh niên xung phong và 200 đoàn viên Thành Đoàn) trực tiếp tham gia hỗ trợ tái thiết sau trận lũ lịch sử.

TP HCM dốc sức hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau lũ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - động viên các tình nguyện viên tại Khánh Hòa

Bếp đỏ lửa, siêu thị "không ngủ"

Tại khu vực Trường Đại học Nha Trang, một bếp ăn dã chiến quy mô lớn hoạt động hết công suất. Gần 200 người cùng các tình nguyện viên liên tục làm việc để chế biến thực phẩm. Bên ngoài, 3 xe container đông lạnh tiếp thực phẩm từ TP HCM cũng vừa cập bến, bảo đảm không bị gián đoạn.

Anh Ngô Quốc Việt, Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM (phụ trách hậu cần), cho biết toàn bộ thực phẩm đều được cấp đông, vận chuyển trực tiếp từ TP HCM để bếp luôn "đỏ lửa". Trực tiếp chỉ huy tại đây, Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, thông tin 50 tình nguyện viên đã được đưa ra Nha Trang từ ngày 22-11. Dự kiến, bếp sẽ cung cấp khoảng 200.000 suất ăn miễn phí cho các điểm cứu trợ.

Về nguồn cung hàng hóa, Co.opmart Nha Trang hiện là đơn vị bán lẻ hiếm hoi còn hoạt động khi nhiều siêu thị lớn trên đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang) đã bị tê liệt do lũ. Ông Huỳnh Nguyên Hà, Giám đốc Co.opmart Nha Trang, cho biết nhờ chủ động dự trữ, riêng ngày cao điểm 19-11, lượng hàng trong kho đạt 55 tấn. Dù đón gần 20.000 lượt khách những ngày cao điểm, hàng hóa vẫn đầy ắp. Trong 3 ngày qua, đơn vị đã nhập thêm 60 tấn nhu yếu phẩm để cung ứng cho các đoàn thiện nguyện.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề nhân sự khi nhân viên Co.opmart Nha Trang đã làm việc 24/24 giờ suốt 4 ngày qua. Nắm bắt tình hình, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - đã có mặt tại hiện trường, lập tức điều động Lực lượng Thanh niên xung phong và tình nguyện viên Thành Đoàn TP HCM hỗ trợ siêu thị. Ông nhấn mạnh tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân Khánh Hòa.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM, cho biết đợt này TP HCM hỗ trợ khẩn cấp Khánh Hòa 50 tỉ đồng. Đoàn công tác tổ chức 4 bếp ăn với công suất 24.000 suất/ngày, đồng thời duy trì 30-50 bác sĩ thường trực hằng ngày để khám chữa bệnh, giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống… 

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, gồm: Đắk Lắk (500 tỉ đồng), Lâm Đồng (300 tỉ đồng), Khánh Hòa (150 tỉ đồng), Gia Lai (150 tỉ đồng).


