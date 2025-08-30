HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà

Huế Xuân

(NLĐO) - Ngày hội “Tết Độc lập – Ấm nghĩa tình” là dịp để chính quyền địa phương xã Đông Thạnh thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, gần gũi với nhân dân nhiều hơn.

Trong ngày hội "Tết Độc lập – Ấm nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh, TP HCM tổ chức sáng 30-8, nhiều học sinh - sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn cười tươi hạnh phúc vì nhận được những món quà bất ngờ.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 1.

Ngày hội "Tết Độc lập – Ấm nghĩa tình" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thạnh, TP HCM tổ chức sáng 30-8 tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

"Tết Độc lập": Tiếp sức cho học sinh, sinh viên

Thấy con gái lên sân khấu nhận xe đạp mới, bà Lương Mỹ Linh (ngụ xã Đông Thạnh) nhanh chóng lấy điện thoại lưu giữ khoảnh khắc.

Bà Linh cho biết mình là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 con ăn học. Hai con lớn đã có việc làm ổn định nên phụ giúp mẹ lo lắng cho 2 em nhỏ học tập. Mặc dù mới bước vào lớp 9, song em Hoàng Nhi - con gái bà Linh đã xác định ước mơ theo học Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM.

"Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tôi xác định phải cho các con học hành đến nơi đến chốn. Nhìn thấy con nhận được xe đạp mới, tôi vui lắm. Từ giờ con có thể tự đi học được rồi" - bà Linh cười tươi nói.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 2.

Bà Linh rất tự hào khi con gái có thành tích học tập tốt, nhận được xe đạp trước thềm năm học mới.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 3.

Đối với học sinh vùng ngoại thành, chiếc xe đạp là một món quà rất vô giá, giúp các em đi học đỡ vất vả hơn.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 4.

Nam sinh hào hứng chụp ảnh cùng xe đạp mới

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 5.

Một người nhận xe, cả nhà cùng vui

Cầm suất học bổng Lương Định Của trên tay, em Võ Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Công thương TP HCM, cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Món quà chính là nguồn động lực giúp em cố gắng học tập và phấn đầu nhiều hơn.

Phúc kể trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, nay đã thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn chật vật. Ngoài thời gian học, Phúc làm thêm rất nhiều việc để phụ mẹ trang trải kinh tế gia đình.

"Trong suốt 4 năm học đại học, chính quyền xã Đông Thạnh đã hỗ trợ học phí cho em rất nhiều. Hiện tại, em đang thực tập tại UBND xã, em dự định thi biên chế để có công việc ổn định và học lên cao hơn" - Phúc chia sẻ.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 6.

Ngày hội đã trao tặng 8 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và 18 suất học bổng Lương Định Của

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 7.

Hội Thiện nguyện Hóc Môn trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

"Tết Độc lập" và quyết tâm "Không ai bị bỏ lại phía sau"

Ngày hội đã trao tặng 8 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 18 suất học bổng Lương Định Của với tổng kinh phí 36 triệu đồng; trao tặng 50 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các gian hàng 0 đồng; tổ chức ra mắt các tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường "Văn minh – sạch đẹp – an toàn" trên địa bàn.

Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh, cho biết xã Đông Thạnh mới được sáp nhập từ 3 xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Thới Tam Thôn. Đây cũng là một trong những xã có mật độ dân cư đông của TP HCM.

Trong những năm qua, MTTQ đã trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, khẳng định cam kết, đảm bảo rằng mọi thế hệ đều được nâng bước và không ai bị bỏ lại phía sau.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 8.

Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 9.
Ấm lòng Tết Độc lập: Học trò có xe, người già có quà - Ảnh 10.

Người dân cười tươi sau khi nhận được những phần quà ý nghĩa

"Ngày hội "Tết Độc lập – Ấm nghĩa tình" không chỉ là dịp để mọi người ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó nghĩa tình, cùng nhau chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân" - ông Hùng khẳng định.


    Thông báo