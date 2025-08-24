Thủ khoa "ẵm" học bổng hơn 250 triệu đồng kèm lời mời đặc biệt tại lễ tốt nghiệp

Sáng 24-8, Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.594 sinh viên hệ chính quy tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace (phường Vĩnh Hội, TP HCM).

Các tân cử nhân cảm ơn cha mẹ trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Theo kết quả thống kê, trong số 1.594 sinh viên được trao bằng đợt này có 44 sinh viên xếp loại xuất sắc (tỉ lệ 2,76%), loại giỏi 457 sinh viên (tỉ lệ 28,67%).

Nổi bật trong buổi lễ là gương mặt thủ khoa toàn khóa Cao Đức Anh, sinh viên lớp CLC46, chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh ngành luật, khóa 46 với điểm trung bình 3.9/4.0.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết đây là thành tích học tập cao nhất trong suốt hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển của nhà trường.

Chính vì vậy, nhà trường quyết định trao học bổng toàn phần chương trình đào tạo tiến sĩ (2026-2029) của Trường ĐH Luật TP HCM với tổng giá trị 252 triệu đồng cho sinh viên này, kèm theo lời mời ở lại trường làm giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài trẻ.

Trong bài phát biểu, thủ khoa Đức Anh gửi lời tri ân sâu sắc đến các giảng viên – những người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dìu dắt sinh viên trưởng thành về nhân cách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới cha mẹ và người thân, những chỗ dựa vững chắc để mỗi sinh viên có được thành quả hôm nay.

Thủ khoa Cao Đức Anh nhận học bổng đặc biệt tại lễ tốt nghiệp

Đến tháng 3-2026, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên chính thức

Ngoài ra, nhà trường cũng khen thưởng cho 408 tân cử nhân tốt nghiệp thủ khoa toàn trường, thủ khoa ngành, danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi toàn khóa học và 142 sinh viên có đóng góp trong công tác quản lý lớp, trong các hoạt động của nhà trường và trong công tác đoàn, hội, phong trào sinh viên… Tổng số tiền dùng để khen thưởng hơn 600 triệu đồng.