Giải trí

Âm nhạc tiếp tục là cầu nối ngoại giao văn hóa Việt Nam - Úc trong năm 2026

Thùy Trang

(NLĐO)- Bước tiến mới trong ngoại giao văn hoá: Đưa nghệ sĩ quốc tế trình diễn tại không gian di sản Festival Huế 2026.

Mỹ Anh và Matt hew Ifi eld: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc

Âm nhạc tiếp tục là cầu nối ngoại giao văn hóa Việt Nam - Úc trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ Anh- giọng ca Việt biểu diễn tại ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 chính thức được công bố, mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại TP HCM vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn: Festival Huế 2026.

Chương trình sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 - 6 , đi qua hai thành phố và quy tụ hai tên tuổi: Mỹ Anh – một trong những giọng ca trẻ đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới của Việt Nam, và Matt hew Ifi eld – nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc gốc Á đang nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nghệ sĩ với hai câu chuyện khác nhau nhưng có chung tình yêu dành cho âm nhạc sẽ cùng đồng hành trên hành trình này, mở ra một chương mới đầy sống động cho câu chuyện ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Úc. "Đúng vào thời điểm này năm 2025, Úc đã chào đón Mỹ Anh khi Mỹ Anh biểu diễn tại Vivid Sydney và Social Sanctuary tại Melbourne. Mỹ Anh cảm thấy thật may mắn và háo hức khi một lần nữa được giao lưu văn hoá cùng với Matt hew Ifi eld tại Festival Huế năm nay! Mỹ Anh tin âm nhạc và nghệ thuật là một cách thật đặc biệt để ta hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn" - Mỹ Anh chia sẻ.

Âm nhạc tiếp tục là cầu nối ngoại giao văn hóa Việt Nam - Úc trong năm 2026 - Ảnh 2.

Matt hew Ifi eld: gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc

Còn với Matt hew Ifi eld: "Được biểu diễn tại Festival Huế, giữa một không gian bao quanh bởi bề dày lịch sử và văn hóa, là một cảm giác thực sự đặc biệt. Tôi rất biết ơn khi được mời tham gia vào không gian đó và hào hứng mang âm nhạc của mình đến Việt Nam trong một bối cảnh tôn vinh cả giá trị di sản lẫn sự sáng tạo đương đại."

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA - Dòng chảy văn hoá được vun đắp từ nhiều mùa

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA là một sáng kiến văn hóa trọng điểm được Chính phủ Úc hỗ trợ nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa hai chiều, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời xây dựng sự kết nối sâu sắc hơn giữa các lĩnh vực sáng tạo của Úc và Việt Nam, phù hợp với Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Úc đến năm 2040 (Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040). 

Được khởi xướng và duy trì bởi Chính phủ Úc từ năm 2024, sáng kiến này đã tạo ra một không gian mở cho đối thoại thông qua chuỗi các toạ đàm và biểu diễn (showcase).

Tại đây, các chuyên gia và nghệ sĩ âm nhạc trẻ tiềm năng của Việt Nam có cơ hội tương tác trực tiếp với các nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhà quản lý ngành công nghiệp âm nhạc hàng đầu của Úc – không chỉ để học hỏi tư duy vận hành của một nền công nghiệp được xây dựng trên các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn, là tìm thấy sự đồng điệu trong ngôn ngữ kể chuyện.

Âm nhạc tiếp tục là cầu nối ngoại giao văn hóa Việt Nam - Úc trong năm 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Mỹ Anh

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt của chương trình. Lần đầu tiên, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA bước ra khỏi định dạng toạ đàm và trình diễn thuần túy, mở rộng thành một hành trình bốn ngày kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, sáng tác nhạc, đối thoại chuyên môn và đứng trên sân khấu đại chúng tại Festival Huế. 

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình mời một nghệ sĩ Úc đồng hành cùng một nghệ sĩ Việt Nam trong suốt toàn bộ hành trình, thay vì chỉ giới hạn sự hợp tác trong các buổi giao lưu ngắn ngủi.

Khi mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Úc ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò của kết nối văn hóa trở nên thiết yếu trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Bằng cách lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ chung, chương trình mong muốn tạo ra những kết nối tự nhiên và chân thực nhất. 

Không còn những công thức rập khuôn; câu chuyện trao đổi văn hóa này giờ đây được kể qua từng giai điệu, qua nguồn năng lượng của các nghệ sĩ trên sân khấu và qua đêm nhạc nơi hàng trăm người xa lạ được kéo lại gần nhau hơn bởi sự đồng điệu của tâm hồn.

Mẹ con Mỹ Linh-Mỹ Anh đối đầu

Mẹ con Mỹ Linh-Mỹ Anh đối đầu

(NLĐO)- Sẽ có một cuộc đối thoại âm nhạc đặc biệt trong Mỹ Linh xin chào tour 2025 của ca sĩ Mỹ Linh.

Giao lưu văn hóa văn hóa Mỹ Anh quan hệ Việt Úc
