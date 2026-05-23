Giáo dục

Ngôn ngữ văn hóa là nguồn lực nội sinh cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương

Huế Xuân

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, Việt Nam - Hàn Quốc cần khai thác sâu hơn về kinh tế số, công nghệ cao...

Chia sẻ tại hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số” do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) tổ chức ngày 22-5, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae nhận định các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng xanh đang quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc kết nối giới học thuật với thực tiễn là vô cùng cấp thiết. 

Đồng quan điểm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho rằng quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang chuyển dịch mạnh mẽ sang giai đoạn “cùng kiến tạo tương lai”, đòi hỏi hai bên phải tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ thực chất.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ trong phiên đề dẫn. Ảnh: Lý Nguyên

Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, khẳng định hai bên phải khai thác sâu hơn các không gian hợp tác về kinh tế số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. 

"Trong thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy rằng mọi sự hợp tác bền vững đều bắt đầu từ sự kết nối giữa con người với con người. Vì vậy, chúng ta không chỉ bàn về các chỉ số tăng trưởng kinh tế khô khan mà cần nhìn nhận ngôn ngữ, văn hóa và sự thấu hiểu liên ngành như những nguồn lực nội sinh, là bệ đỡ cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương và kiến tạo tương lai song phương" - GS-TS Ngô Thị Phương Lan đặt vấn đề.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh quan điểm: Nhà trường không đứng ngoài dòng chảy kinh tế số mà tham gia thúc đẩy nó bằng chính thế mạnh nội lực của ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh xu thế chuyển đổi số và toàn cầu hóa đặt ra nhiều yêu cầu mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Lý Nguyên

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị đi đầu cả nước mở chương trình cử nhân Hàn Quốc học (năm 1994) và thạc sĩ đầu tiên (năm 2002).

Hội thảo quốc tế lần này là dấu mốc ý nghĩa trong năm thứ 5 thực hiện Đề án ĐH trọng điểm ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam của trường, do Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương tài trợ.


Trường ĐH hạnh phúc là nơi giúp sinh viên đủ năng lực vào đời

