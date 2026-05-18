Kết nối văn hóa - du lịch để phát triển công nghiệp văn hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Kết nối văn hóa - du lịch để phát triển công nghiệp văn hóa

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Hai doanh nghiệp tại TPHCM chung tay thúc đẩy phát triển “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thời đại số và công nghiệp văn hóa.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Ngày 18-5, tại TPHCM, DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 7 năm nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển các mô hình văn hóa - du lịch - giải trí gắn với xu hướng chuyển đổi số.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình hợp tác là việc hai doanh nghiệp cùng nghiên cứu, phát triển mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số". Theo đó, nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí sẽ được triển khai tại hệ thống địa điểm của hai đơn vị, kết hợp giữa công nghệ trình chiếu, nội dung số và các hoạt động tương tác cộng đồng.

DatVietVAC và Saigontourist Group bắt tay phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai do DatVietVAC tổ chức

Làm mới trải nghiệm của công chúng

Các hạng mục dự kiến gồm điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm sự kiện, không gian biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, bảo tàng cùng chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội và giải trí quy mô lớn.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho rằng thế giới đang chứng kiến xu hướng hội tụ giữa công nghệ giải trí và ngành dịch vụ lưu trú, du lịch trải nghiệm.

Theo ông, sự kết hợp giữa hệ sinh thái nội dung, công nghệ giải trí của DatVietVAC và hạ tầng du lịch, khách sạn của Saigontourist Group không chỉ mang ý nghĩa hợp tác doanh nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu góp phần phát triển kinh tế trải nghiệm và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đại diện DatVietVAC cho biết sự hợp tác hướng tới việc chuyển hóa nội dung văn hóa thành trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, Saigontourist Group sẽ phát huy lợi thế về hạ tầng du lịch, khách sạn, trung tâm hội nghị và mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc để mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, giải trí.

DatVietVAC và Saigontourist Group bắt tay phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đại diện DatVietVAC và Saigontourist Group ký kết hợp tác chiến lược

Hai bên kỳ vọng sự kết nối giữa ngành du lịch và công nghệ truyền thông giải trí sẽ góp phần làm mới trải nghiệm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ; đồng thời mở rộng các mô hình như giải trí trải nghiệm, du lịch gắn với sự kiện âm nhạc và kinh tế người hâm mộ.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển kinh tế mới của TPHCM và cả nước, sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa Việt Nam, gia tăng sức hút cho du lịch đô thị và mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu.

Theo nội dung ký kết, DatVietVAC và Saigontourist Group cũng sẽ phối hợp tổ chức các lễ hội, hòa nhạc, fan meeting, và sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm quốc tế trong thời gian tới.


Tin liên quan

Saigontourist Group thúc đẩy hợp tác chiến lược tại thị trường Sri Lanka

Saigontourist Group thúc đẩy hợp tác chiến lược tại thị trường Sri Lanka

Việc kết nối chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại Sri Lanka là bước đi then chốt để Saigontourist Group khai phá tiềm năng to lớn của thị trường Nam Á

Saigontourist Group nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(NLĐO) – Saigontourist Group lần thứ 2 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua

VieON Global – Cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương của kiều bào

Sở hữu hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt, VieON Global góp phần “giải cơn khát” nội dung thuần Việt cho kiều bào tại nhiều quốc gia.

công nghiệp văn hóa Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh DatVietVAC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo