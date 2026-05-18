Kết nối văn hóa - du lịch để phát triển công nghiệp văn hóa

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Ngày 18-5, tại TPHCM, DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 7 năm nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển các mô hình văn hóa - du lịch - giải trí gắn với xu hướng chuyển đổi số.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình hợp tác là việc hai doanh nghiệp cùng nghiên cứu, phát triển mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số". Theo đó, nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí sẽ được triển khai tại hệ thống địa điểm của hai đơn vị, kết hợp giữa công nghệ trình chiếu, nội dung số và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai do DatVietVAC tổ chức

Làm mới trải nghiệm của công chúng

Các hạng mục dự kiến gồm điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm sự kiện, không gian biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, bảo tàng cùng chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội và giải trí quy mô lớn.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho rằng thế giới đang chứng kiến xu hướng hội tụ giữa công nghệ giải trí và ngành dịch vụ lưu trú, du lịch trải nghiệm.

Theo ông, sự kết hợp giữa hệ sinh thái nội dung, công nghệ giải trí của DatVietVAC và hạ tầng du lịch, khách sạn của Saigontourist Group không chỉ mang ý nghĩa hợp tác doanh nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu góp phần phát triển kinh tế trải nghiệm và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đại diện DatVietVAC cho biết sự hợp tác hướng tới việc chuyển hóa nội dung văn hóa thành trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, Saigontourist Group sẽ phát huy lợi thế về hạ tầng du lịch, khách sạn, trung tâm hội nghị và mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc để mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, giải trí.

Đại diện DatVietVAC và Saigontourist Group ký kết hợp tác chiến lược

Hai bên kỳ vọng sự kết nối giữa ngành du lịch và công nghệ truyền thông giải trí sẽ góp phần làm mới trải nghiệm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ; đồng thời mở rộng các mô hình như giải trí trải nghiệm, du lịch gắn với sự kiện âm nhạc và kinh tế người hâm mộ.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển kinh tế mới của TPHCM và cả nước, sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa Việt Nam, gia tăng sức hút cho du lịch đô thị và mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu.

Theo nội dung ký kết, DatVietVAC và Saigontourist Group cũng sẽ phối hợp tổ chức các lễ hội, hòa nhạc, fan meeting, và sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm quốc tế trong thời gian tới.



