HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở

Thùy Trang

(NLĐO) - Kể từ mini show cuối cùng vào năm 2015 với ca sĩ Giao Linh và ca sĩ Mạc Thủy tại Hà Nội, ca sĩ Amy Lê Anh mới quay lại sân khấu.

Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở - Ảnh 1.

Ca sĩ Amy Lê Anh, cháu gái ca sĩ Giao Linh quyết định quay trở lại sân khấu

Đêm nhạc "Hát cho thanh xuân" của ca sĩ Amy Lê Anh diễn ra vào ngày 7-2 tại phòng trà MSaigon (TP HCM). "Sau những năm tháng dở dang, bể dâu và xa rời sân khấu, tôi trở lại không còn mang theo khát khao vinh quang mà chỉ giữ lại sự chân thành của một người đã đi qua nhiều mất mát trong tiếng hát của mình, và vẫn còn đủ yêu âm nhạc để hát cho trọn vẹn một thời thanh xuân" - Amy Lê Anh nói.

Nữ ca sĩ cho biết sau nhiều năm trở lại sân khấu, cảm giác của chị là bình thản. "Tôi hát chậm hơn, ít phô diễn hơn, nhưng mỗi câu hát đều mang theo những trải nghiệm mà chỉ thời gian mới cho mình có được" - chị chia sẻ.

Đêm nhạc sẽ gồm khoảng hơn 20 ca khúc, phần lớn là những tình khúc xưa gắn liền với không gian phòng trà - những sáng tác của Vũ Thành An, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lam Phương… những giai điệu đã theo tôi từ những ngày đầu đi hát.

Một trong những khách mời đặc biệt của "Hát cho thanh xuân" là Á hậu - diễn viên Băng Châu, cháu gái của nhạc sĩ Lam Phương - cũng là người nổi tiếng trong phong trào Người đẹp hát thập niên 1990.

"Sự góp mặt của Băng Châu với tôi là một sự tiếp nối rất nhẹ nhàng của những giá trị âm nhạc xưa, vừa gần gũi vừa nhiều ý nghĩa. Hai khách mời đến để cùng chia sẻ câu chuyện âm nhạc, chứ không phải để làm đêm nhạc ồn ào hơn" - ca sĩ Amy Lê Anh chia sẻ.

Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở - Ảnh 2.

Amy Lê Anh với đêm nhạc "Hát cho thanh xuân"

Sau nhiều năm bận rộn với công việc kinh doanh, Amy Lê Anh trở lại với âm nhạc như điều hiển nhiên vì "Âm nhạc là nơi tôi bắt đầu, nhưng cuộc sống đã đưa tôi đi qua một hành trình rất khác. Những năm tháng làm văn hóa - thương mại quốc tế cho tôi nhiều bài học, nhiều va chạm và cả những mất mát. Chính những trải nghiệm đó khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị của âm nhạc trong đời mình. Tôi quay về lúc này không phải để tìm lại ánh hào quang cũ, mà để được sống thật hơn với điều mình yêu" - chị khẳng định.

Amy Lê Anh một đời an yên

Nữ ca sĩ thừa nhận ở thời điểm này, chị không đi hát vì kinh tế, mà vì "nếu không hát, tôi biết mình sẽ thấy thiếu. Tôi của hiện tại đang ở trong một giai đoạn bình an và đủ đầy. Còn chuyện xe hoa, nếu đến đúng thời điểm, tôi sẽ chia sẻ. Còn bây giờ, tôi muốn giữ lại một góc riêng để sống và để hát trọn vẹn hơn".

Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở - Ảnh 3.

Amy Lê Anh nói cô không áp lực thù lao khi trở lại sân khấu

Amy Lê Anh sinh năm 1984 được biết đến là một ca sĩ phòng trà với chất giọng trầm khàn da diết. Tiếng hát của cô một thời phủ kín các quán cà phê ở TP HCM. Cô từng đạt Huy chương bạc Tiếng hát phát thanh Đài VOH năm 2004.

Amy Lê Anh còn được yêu mến khi lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7. Cô từng tham gia nhiều phim như: "Phượng Khấu", "Bánh bèo hữu dụng", "Kỳ án chốn hậu cung", "Chuyện kể người chết"…

Cháu gái ca sĩ Giao Linh còn 2 lần đoạt vương miện tại các cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Áo dài Việt Nam - Paris 2016; Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam toàn cầu 2017…

Tin liên quan

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ

(NLĐO) - Từ đổ vỡ cay đắng, ca sĩ - hoa hậu Amy Lê Anh giờ đây chọn sống khác.

Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình

(NLĐO) - Juky San lần đầu sáng tác sau 6 năm làm nghề, vượt qua hoài nghi để ra mắt album Đẫm tình.

Vương Bình và Phùng Khánh Linh khiến fan xuýt xoa

(NLĐO) - Fan Meeting cháy vé, Vương Bình rủ Phùng Khánh Linh hát "HIT Metro": Hòa giọng "nức lòng" người nghe.

Amy Lê Anh ca sĩ Amy Lê Anh đêm nhạc của Amy Lê Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo