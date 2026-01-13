Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở

Ca sĩ Amy Lê Anh, cháu gái ca sĩ Giao Linh quyết định quay trở lại sân khấu

Đêm nhạc "Hát cho thanh xuân" của ca sĩ Amy Lê Anh diễn ra vào ngày 7-2 tại phòng trà MSaigon (TP HCM). "Sau những năm tháng dở dang, bể dâu và xa rời sân khấu, tôi trở lại không còn mang theo khát khao vinh quang mà chỉ giữ lại sự chân thành của một người đã đi qua nhiều mất mát trong tiếng hát của mình, và vẫn còn đủ yêu âm nhạc để hát cho trọn vẹn một thời thanh xuân" - Amy Lê Anh nói.

Nữ ca sĩ cho biết sau nhiều năm trở lại sân khấu, cảm giác của chị là bình thản. "Tôi hát chậm hơn, ít phô diễn hơn, nhưng mỗi câu hát đều mang theo những trải nghiệm mà chỉ thời gian mới cho mình có được" - chị chia sẻ.

Đêm nhạc sẽ gồm khoảng hơn 20 ca khúc, phần lớn là những tình khúc xưa gắn liền với không gian phòng trà - những sáng tác của Vũ Thành An, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lam Phương… những giai điệu đã theo tôi từ những ngày đầu đi hát.

Một trong những khách mời đặc biệt của "Hát cho thanh xuân" là Á hậu - diễn viên Băng Châu, cháu gái của nhạc sĩ Lam Phương - cũng là người nổi tiếng trong phong trào Người đẹp hát thập niên 1990.

"Sự góp mặt của Băng Châu với tôi là một sự tiếp nối rất nhẹ nhàng của những giá trị âm nhạc xưa, vừa gần gũi vừa nhiều ý nghĩa. Hai khách mời đến để cùng chia sẻ câu chuyện âm nhạc, chứ không phải để làm đêm nhạc ồn ào hơn" - ca sĩ Amy Lê Anh chia sẻ.

Amy Lê Anh với đêm nhạc "Hát cho thanh xuân"

Sau nhiều năm bận rộn với công việc kinh doanh, Amy Lê Anh trở lại với âm nhạc như điều hiển nhiên vì "Âm nhạc là nơi tôi bắt đầu, nhưng cuộc sống đã đưa tôi đi qua một hành trình rất khác. Những năm tháng làm văn hóa - thương mại quốc tế cho tôi nhiều bài học, nhiều va chạm và cả những mất mát. Chính những trải nghiệm đó khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị của âm nhạc trong đời mình. Tôi quay về lúc này không phải để tìm lại ánh hào quang cũ, mà để được sống thật hơn với điều mình yêu" - chị khẳng định.

Amy Lê Anh một đời an yên

Nữ ca sĩ thừa nhận ở thời điểm này, chị không đi hát vì kinh tế, mà vì "nếu không hát, tôi biết mình sẽ thấy thiếu. Tôi của hiện tại đang ở trong một giai đoạn bình an và đủ đầy. Còn chuyện xe hoa, nếu đến đúng thời điểm, tôi sẽ chia sẻ. Còn bây giờ, tôi muốn giữ lại một góc riêng để sống và để hát trọn vẹn hơn".

Amy Lê Anh nói cô không áp lực thù lao khi trở lại sân khấu

Amy Lê Anh sinh năm 1984 được biết đến là một ca sĩ phòng trà với chất giọng trầm khàn da diết. Tiếng hát của cô một thời phủ kín các quán cà phê ở TP HCM. Cô từng đạt Huy chương bạc Tiếng hát phát thanh Đài VOH năm 2004.

Amy Lê Anh còn được yêu mến khi lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7. Cô từng tham gia nhiều phim như: "Phượng Khấu", "Bánh bèo hữu dụng", "Kỳ án chốn hậu cung", "Chuyện kể người chết"…

Cháu gái ca sĩ Giao Linh còn 2 lần đoạt vương miện tại các cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Áo dài Việt Nam - Paris 2016; Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam toàn cầu 2017…