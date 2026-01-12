Vương Bình và Phùng Khánh Linh khiến fan suýt xoa

Hiệu ứng lan tỏa của anh trai Vương Bình

Fan Meeting của anh trai Vương Bình đã hết vé

Tiếp nối hiệu ứng từ "Anh trai say hi", anh trai Vương Bình tổ chức "Fan Music Meeting - Binhjama Party" vào ngày 22-1 tại TP HCM. Chưa đầy 1 tuần mở bán, sự kiện nhanh chóng tẩu tán toàn bộ vé, riêng 2 hạng vé SVIP và VIP bán hết trong vòng chưa đầy 1 phút.

Trước yêu cầu nhiệt tình từ các fan, Vương Bình và ST.319 lập tức xác nhận sẽ tổ chức cả Fan Music Meeting tại Thủ đô Hà Nội.

Vương Bình cũng vừa nhận tin vui khi album "Anh bờ vai" lọt Top album bán chạy nhất năm 2025. Nhân dịp này, Vương Bình quyết định làm mới album debut "Anh bờ vai" để dành tặng khán giả.

Mở màn dự án bằng ca khúc "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" kết hợp cùng CONGB, Vương Bình tiếp tục ra mắt ca khúc "Thành phố phía Đông" kết hợp cùng Phùng Khánh Linh.

Trước đó, ca khúc "Thành phố phía Đông" từng lan tỏa khắp mạng xã hội một thời. Đặc biệt, trong giai đoạn đoàn tàu Metro ở TP HCM bắt đầu hoạt động, hầu hết các nội dung quay hình tại đây đều sử dụng âm thanh là phần hát "Thành phố phía Đông" của Vương Bình.

Vương Bình bắt tay "sầu nữ tóc trắng" Phùng Khánh Linh

Vương Bình và Phùng Khánh Linh

Sự kết hợp giữa Vương Bình và Phùng Khánh Linh được khán giả trông đợi ngay từ khi công bố, bởi Phùng Khánh Linh vốn là "sầu nữ tóc trắng", còn Vương Bình cũng được các fan "Anh trai say hi" công nhận khả năng hát ballad "cực suy".

Cuối năm 2025 vừa qua, cả Vương Bình và Phùng Khánh Linh đều được Spotify lựa chọn cho chiến dịch tổng kết năm của nền tảng nghe nhạc hàng đầu, minh chứng cho thành tích "streaming" ấn tượng của hai nghệ sĩ.

Lần đầu tiên hai giọng ca đầy cảm xúc cùng hòa nhịp, thể hiện lyrics đẹp đẽ như một áng văn, Vương Bình và Phùng Khánh Linh mang đến một "Thành phố phía Đông" đầy thổn thức, xúc động về nỗi nhớ và tình yêu. Đoạn lyrics mới do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, gửi gắm tâm trạng bồi hồi của một cô gái khi gặp lại chàng trai từng ở bên mình suốt quãng thời gian thanh xuân vườn trường. Sự khắc khoải, da diết mà Phùng Khánh Linh đem vào "Thành phố phía Đông" càng tô đậm màu sắc Pop Ballad đượm buồn, đầy tiếc nuối vốn có của ca khúc.

Sau ca khúc "Thành phố phía Đông", Vương Bình sẽ tổ chức Streaming Party - sự kiện online dành cho fan để nghe thử album "Anh bờ vai" - Ấn bản kim. Đồng thời, Vương Bình còn dành tặng người hâm mộ một ca khúc hoàn toàn mới, sẽ hé lộ Audio Teaser vào ngày 17-1.