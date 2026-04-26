Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

D.Thu

(NLĐO) - Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Ngày 26-4, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp nam sinh vào viện lúc rạng sáng trong tình trạng nổi ban đỏ, ngứa toàn thân, tê lưỡi, sưng môi và mí mắt, kèm mệt mỏi.

img

Nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nổi ban đỏ, ngứa toàn thân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo gia đình, tối cùng ngày, bệnh nhân ăn ve sầu đã chế biến. Khoảng một giờ sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện và nhanh chóng nặng lên, buộc người nhà đưa đi cấp cứu lúc gần 1 giờ sáng.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ. Đáng chú ý, nam sinh có tiền sử dị ứng với tôm và tằm, làm tăng nguy cơ dị ứng chéo, kể cả khi thực phẩm đã được nấu chín.

Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ phản vệ, tình trạng ổn định và xuất viện sau hai ngày điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo không phải thực phẩm "lạ miệng" nào cũng an toàn. Người có cơ địa dị ứng, đặc biệt với hải sản hoặc côn trùng, cần thận trọng khi thử món mới. Khi xuất hiện dấu hiệu như ngứa, nổi ban, sưng môi, phù mắt, đau bụng, nôn hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay.

Trước đó, một trường hợp khác tại Quảng Ninh cũng nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ nặng sau khi ăn ve sầu chiên. Khi vào viện, bệnh nhân tụt huyết áp, mạch nhanh, nổi ban đỏ toàn thân, được xác định sốc phản vệ do dị ứng thức ăn.

Theo bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc dị nguyên, với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê, tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân thường gặp gồm thuốc, thức ăn và nọc côn trùng.

Côn trùng như ve sầu có thể chứa protein lạ dễ gây dị ứng. Người từng dị ứng hải sản có nguy cơ phản ứng chéo khi ăn côn trùng. Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn côn trùng tự bắt, chưa được kiểm định an toàn; khi có dấu hiệu bất thường sau ăn, cần đi khám ngay.

Tin liên quan

Bị kiến cắn, người đàn ông sốc phản vệ nặng

Bị kiến cắn, người đàn ông sốc phản vệ nặng

(NLĐO) - Một giờ sau khi bị kiến cắn vào tay và chân, người đàn ông 39 tuổi ngứa toàn thân, tức ngực, khó thở, chóng mặt… rồi rơi vào tình trạng sốc phản vệ.

Uống 11 loại thuốc chữa ho, bé trai sốc phản vệ

(NLĐO) - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ngứa toàn thân, mệt mỏi, khó thở, bụng chướng

Cà Mau: Báo cáo nhanh trường hợp trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi sốc phản vệ độ IV tử vong.

(NLĐO) – Sau khi tiêm dự phòng giang mai, bé trai 1 ngày tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị tím tái cơ thể rồi tử vong

ngộ độc sốc phản vệ dị ứng ve sầu ngứa sau khi ăn ve sầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo