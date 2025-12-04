Ấn Độ chi 2 tỉ USD thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ấn Độ chi 2 tỉ USD thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) – Ấn Độ sẽ trả khoảng 2 tỉ USD để thuê một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga.

Theo những nguồn thạo tin, việc chuyển giao tàu đã được hoàn tất sau gần một thập niên đàm phán.

Theo Bloomberg, các cuộc đàm phán đình trệ trong nhiều năm do vấn đề giá cả. Hai bên đã thống nhất được thỏa thuận sau khi các quan chức Ấn Độ đến thăm một xưởng đóng tàu của Nga vào tháng 11.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hôm 4-12 đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AP

Ấn Độ dự tính sẽ nhận tàu trong vòng hai năm nhưng mức độ phức tạp của dự án có thể khiến tiến trình bàn giao muộn hơn.

Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi trong tuần này nói rằng việc biên chế tàu ngầm tấn công sẽ sớm diễn ra nhưng không nêu chi tiết. Tàu ngầm mới này sẽ có kích thước lớn hơn hai tàu ngầm hiện có trong biên chế hải quân Ấn Độ.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn nhiều so với loại diesel-điện. Chúng lớn hơn, có thể lặn dưới nước lâu hơn và vận hành êm hơn, do đó khó bị phát hiện, đặc biệt khi tuần tra ở các vùng biển rộng lớn ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hiện Ấn Độ đang vận hành 17 tàu ngầm chạy bằng diesel.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Ấn Độ được sử dụng cho mục đích răn đe chiến lược được chế tạo trong nước và được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ấn Độ cũng đang chuẩn bị chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương.

Theo các điều khoản thuê, tàu ngầm tấn công của Nga không được sử dụng trong chiến tranh. Nguồn tin cho biết con tàu sẽ hỗ trợ Ấn Độ đào tạo thủy thủ và cải tiến hoạt động của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong quá trình Ấn Độ tự đóng tàu. Tàu ngầm Nga được thuê sẽ phục vụ trong hải quân Ấn Độ 10 năm.

Chiếc tàu Nga trước đó, cũng theo hợp đồng thuê 10 năm, đã được hoàn trả vào năm 2021. Hợp đồng thuê mới sẽ bao gồm cả bảo dưỡng. Cho đến nay, chỉ có một số ít quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga có công nghệ để triển khai và vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo Đô đốc Tripathi, tàu ngầm tên lửa đạn đạo thứ 3 của Ấn Độ dự kiến sẽ gia nhập lực lượng hạt nhân vào năm 2026. Ngoài ra, Ấn Độ đang đóng hai tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Trong vài tháng gần đây, ông Modi đã thúc đẩy tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, khẳng định quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế trừng phạt 50% đối với hàng hóa của nước này. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-12 đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng giữa hai nước.

Tin liên quan

Nổ xe kinh hoàng ở thủ đô Ấn Độ, cảnh báo an ninh cả nước

(NLĐO) - Một vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tối 10-11, khiến 9 người thiệt mạng và 20 bị thương.

Ấn Độ đẩy mạnh công nghệ sâu

Hãng chip NVIDIA (Mỹ) sẽ hỗ trợ đào tạo và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp mới nổi về công nghệ sâu tại Ấn Độ.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc "tiến triển ổn định"

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa ca ngợi "tiến triển ổn định" trong mối quan hệ song phương

Ấn Độ Donald Trump Tổng thống Vladimir Putin Tên lửa đạn đạo tàu ngầm hạt nhân áp thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo