Ấn Độ chi 2 tỉ USD thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga

Theo những nguồn thạo tin, việc chuyển giao tàu đã được hoàn tất sau gần một thập niên đàm phán.

Theo Bloomberg, các cuộc đàm phán đình trệ trong nhiều năm do vấn đề giá cả. Hai bên đã thống nhất được thỏa thuận sau khi các quan chức Ấn Độ đến thăm một xưởng đóng tàu của Nga vào tháng 11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hôm 4-12 đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AP

Ấn Độ dự tính sẽ nhận tàu trong vòng hai năm nhưng mức độ phức tạp của dự án có thể khiến tiến trình bàn giao muộn hơn.

Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi trong tuần này nói rằng việc biên chế tàu ngầm tấn công sẽ sớm diễn ra nhưng không nêu chi tiết. Tàu ngầm mới này sẽ có kích thước lớn hơn hai tàu ngầm hiện có trong biên chế hải quân Ấn Độ.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn nhiều so với loại diesel-điện. Chúng lớn hơn, có thể lặn dưới nước lâu hơn và vận hành êm hơn, do đó khó bị phát hiện, đặc biệt khi tuần tra ở các vùng biển rộng lớn ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hiện Ấn Độ đang vận hành 17 tàu ngầm chạy bằng diesel.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Ấn Độ được sử dụng cho mục đích răn đe chiến lược được chế tạo trong nước và được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ấn Độ cũng đang chuẩn bị chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương.

Theo các điều khoản thuê, tàu ngầm tấn công của Nga không được sử dụng trong chiến tranh. Nguồn tin cho biết con tàu sẽ hỗ trợ Ấn Độ đào tạo thủy thủ và cải tiến hoạt động của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong quá trình Ấn Độ tự đóng tàu. Tàu ngầm Nga được thuê sẽ phục vụ trong hải quân Ấn Độ 10 năm.

Chiếc tàu Nga trước đó, cũng theo hợp đồng thuê 10 năm, đã được hoàn trả vào năm 2021. Hợp đồng thuê mới sẽ bao gồm cả bảo dưỡng. Cho đến nay, chỉ có một số ít quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga có công nghệ để triển khai và vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo Đô đốc Tripathi, tàu ngầm tên lửa đạn đạo thứ 3 của Ấn Độ dự kiến sẽ gia nhập lực lượng hạt nhân vào năm 2026. Ngoài ra, Ấn Độ đang đóng hai tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Trong vài tháng gần đây, ông Modi đã thúc đẩy tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, khẳng định quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế trừng phạt 50% đối với hàng hóa của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-12 đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng giữa hai nước.