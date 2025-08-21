HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc "tiến triển ổn định"

Xuân Mai

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa ca ngợi "tiến triển ổn định" trong mối quan hệ song phương

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên còn nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và dòng vốn đầu tư song phương, nối lại các chuyến bay thẳng và cấp thêm thị thực nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Kết quả trên đạt được khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ trong 2 ngày 18 và 19-8. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Vương Nghị trong vòng 3 năm. Tại buổi tiếp ông Vương Nghị ngày 19-8, Thủ tướng Modi đã chấp nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại TP Thiên Tân từ ngày 31-8 đến 1-9. 

Hoạt động này sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc kể từ năm 2018. Theo Thủ tướng Ấn Độ, mối quan hệ ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng giữa hai nước sẽ đóng góp đáng kể cho hòa bình và thịnh vượng ở cả khu vực cũng như trên toàn cầu.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc "tiến triển ổn định" - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô New Delhi ngày 19-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đã lao dốc sau khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu tại biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya hồi năm 2020. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại cuộc gặp ngày 19-8, Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval và ông Vương Nghị thảo luận về các vấn đề biên giới, như giảm căng thẳng và phân định biên giới. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hai bên nhất trí thăm dò khả năng thúc đẩy đàm phán phân định biên giới.

Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang tiếp tục tác động đến trật tự toàn cầu. Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ và dọa sẽ tăng con số này lên 50% vào ngày 27-8 để "trừng phạt" New Delhi vì mua dầu từ Nga.

Mặt khác, quan hệ Ấn - Trung vẫn còn đối mặt một số vấn đề gai góc, trong đó có mối quan hệ mật thiết của Trung Quốc với Pakistan. "Chính sách của chúng tôi là phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với cả Ấn Độ và Pakistan" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định ngày 19-8. 

