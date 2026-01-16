HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Có thể kéo dài tuổi thọ nhờ làm điều này thêm 5 phút mỗi ngày

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới dựa trên hơn 135.000 người đã chỉ ra bí quyết có thể kéo dài tuổi thọ cực kỳ dễ thực hiện.

Trên tạp chí y học The Lancet, nhóm tác giả dẫn đầu bởi GS Ulf Ekelund từ Trường Khoa học thể thao Na Uy đã chỉ ra rằng một số thay đổi cực kỳ nhỏ trong thói quen vận động hàng ngày có thể giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể.

"Mục tiêu của chúng tôi là ước tính tỉ lệ tử vong có thể phòng ngừa được bằng cách tăng 5 phút hoặc 10 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình đến cao và giảm 30 phút hoặc 60 phút thời gian ít vận động mỗi ngày" - các tác giả cho biết.

Kéo dài tuổi thọ nhờ làm điều này thêm 5 phút mỗi ngày - Ảnh 1.

Đi bộ, chạy bộ thêm 5-10 phút mỗi ngày cũng có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 135.000 người trưởng thành, độ tuổi trung bình khoảng 63 tuổi, đến từ Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và Anh.

Các tình nguyện viên được đeo máy đo gia tốc để theo dõi hoạt động thể chất.

Qua quá trình theo dõi kéo dài 8 năm, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ cần thêm 5 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ tử vong trong dân số tới 10%.

Ngoài ra, chỉ cần mỗi người trong chúng ta giảm thời gian ngồi xuống nửa giờ, 7% số ca tử vong trong vòng 8 năm trên toàn thế giới đã được ngăn ngừa.

Việc tăng cường vận động cũng có ý nghĩa bù đắp với cả những người có thời gian ngồi một chỗ mỗi ngày quá lâu.

Ví dụ, việc khuyến khích những người dành đến hơn 11 giờ mỗi ngày ngồi một chỗ đứng dậy và vận động chỉ trong nửa giờ đã giúp giảm nguy cơ từ vong khoảng 10%.

Tăng cường hoạt động thể chất lên 1 giờ mỗi ngày đã giảm nguy cơ xuống 25%, cho dù thời gian còn lại trong ngày họ vẫn thường xuyên ngồi một chỗ.

Các kết quả này đã đưa ra lời gợi ý thú vị cho những người vì các điều kiện bất khả kháng - ví dụ như đặc thù công việc - mà phải ngồi quá lâu, hoặc những người quá bận rộn nên không đáp ứng được mức tập thể dục tối thiểu 150 phút/tuần như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Tin liên quan

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

(NLĐO) - COX7RP không chỉ đem đến hy vọng mới về sự trường thọ, mà còn là "tuổi thọ khỏe mạnh".

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể tác động tích cực lên telomere - cấu trúc quan trọng với tuổi thọ - ngay cả ở người có yếu tố nguy cơ.

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng

(NLĐO) - Một nghiên cứu tâm lý học cho thấy không chỉ thể chất mà các đặc điểm về tính cách cũng tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ.

tuổi thọ tập thể dục kéo dài tuổi thọ đi bộ Ngồi một chỗ
