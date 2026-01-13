HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lý do một số người sống thọ trên 110 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Brazil là quốc gia có tỉ lệ người sống thọ trên 110 tuổi cao bất thường. Một cuộc phân tích về họ đã tiết lộ lý do.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Đại học São Paulo (Brazil) đã phân tích dữ liệu của 140 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên và 20 người siêu thọ - tức từ 110 tuổi trở lên - để tìm hiểu "bí quyết trường sinh".

Kết quả công bố trên tạp chí Genomic Press cho thấy yếu tố hàng đầu nằm ở hệ miễn dịch: Những người sống thọ và rất thọ này dường như sở hữu hệ miễn dịch có khả năng đặc biệt.

Lý do một số người sống thọ trên 110 tuổi - Ảnh 1.

Những người sống thọ và sống siêu thọ có hệ miễn dịch đặc biệt và chất lượng sống cao, ít phải phụ thuộc vào người chăm sóc - Minh họa AI: Thu Anh

Phân tích tế bào đơn cho thấy các tế bào miễn dịch của họ duy trì hệ thống tái chế protein và "làm sạch" tế bào hiệu quả cao, tương tự như ở những người trẻ tuổi hơn nhiều, giúp cơ thể loại bỏ các đột biến có khả năng gây hại.

Ngoài ra, các tế bào T "hỗ trợ" CD4+, vốn thường điều phối các phản ứng miễn dịch, lại hoạt động giống như các tế bào sát thủ CD8+, những tế bào miễn dịch trực tiếp tấn công các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc bất thường, là trạng thái thường chỉ thấy ở người trẻ tuổi.

Trong đại dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hệ miễn dịch đặc biệt này thích nghi nhanh chóng, sản sinh ra kháng thể trung hòa và tăng cường các protein liên quan đến miễn dịch tham gia vào quá trình phòng vệ chống virus ban đầu, giúp họ có khả năng vượt qua căn bệnh tốt hơn cả những người trẻ hơn.

Nhóm tác giả kết luận rằng sự lão hóa miễn dịch ở những người sống trên 100 tuổi không nên được xem là sự suy giảm không thể tránh khỏi, mà là một hình thức thích nghi sinh học giúp duy trì chức năng.

Mặc dù vậy, giáo sư - tiến sĩ Mayana Zatz, tác giả chính của nghiên cứu, lưu ý rằng tuổi thọ đặc biệt còn liên quan đến chất lượng sống của những người này.

Hầu hết những người sống thọ trên 100 tuổi được nghiên cứu vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn và có khả năng tự thực hiện các công việc hàng ngày.

Phát hiện này cũng làm sáng tỏ thêm những nghiên cứu trước đây cho thấy một trong những bí quyết sống thọ là tránh được bệnh tật, chứ không đơn giản là sống sót qua bệnh tật.

Các nghiên cứu quy mô lớn trước đây đã phát hiện ra rằng những người sống trăm tuổi ít mắc các biến cố sức khỏe nghiêm trọng trong đời - đột quỵ, đau tim - lẫn các bệnh mạn tính thuộc nhóm tim mạch, mất trí nhớ.

Tin liên quan

Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã so sánh nhiều yếu tố lối sống có thể tác động đến tuổi thọ và đưa ra "bảng xếp hạng" đầy bất ngờ.

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

(NLĐO) - COX7RP không chỉ đem đến hy vọng mới về sự trường thọ, mà còn là "tuổi thọ khỏe mạnh".

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể tác động tích cực lên telomere - cấu trúc quan trọng với tuổi thọ - ngay cả ở người có yếu tố nguy cơ.

sống thọ tuổi thọ bí quyết trường sinh Brazil siêu thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo