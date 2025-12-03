An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 3-12, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ đối với các giám đốc sở, ngành chủ chốt của tỉnh.
Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.
Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.
Bổ nhiệm, điều động ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Óc Eo.
Điều động, bổ nhiệm ông Phan Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mong muốn các cán bộ ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Bình luận (0)