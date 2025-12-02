Xổ số miền Nam: Bất ngờ cách đổi thưởng độc đắc của 2 người đàn ông ở Đồng Nai và An Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Bất ngờ cách đổi thưởng độc đắc của 2 người đàn ông ở Đồng Nai và An Giang

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận 2 người đàn ông ở Đồng Nai và An Giang trúng độc đắc 30 tỉ đồng, đổi thưởng theo cách bất ngờ

Chiều tối 2-12, sau khi 2 đại lý vé số ở TPHCM và tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về việc đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng đặc biệt xổ số miền Nam, nhiều người lẫn các đại lý vé số khác tỏ ra bất ngờ với cách đổi thưởng của chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng độc đắc của người trúng 30 tỉ ở Đồng Nai và An Giang - Ảnh 1.

Đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai là nơi bán trúng đặc biệt 14 tờ vé số. Ảnh: ĐLVS Lộc Phát

Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng độc đắc của người trúng 30 tỉ ở Đồng Nai và An Giang - Ảnh 2.

Nhưng đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TPHCM là nơi đổi thưởng cho người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 953117) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 1-12, đã xác định trúng tại đại lý vé số Lộc Phát ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, nam khách hàng trúng đặc biệt 14 vé đã chọn đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM để đổi thưởng khiến nhiều người có chung thắc mắc rằng: "Ủa, sao trúng ở Đồng Nai mà chạy xuống tới TPHCM đổi thưởng?".

Trao đổi với Báo Người Lao Động vào tối 2-12, ông Minh Nhựt, chủ đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt, xác nhận đã đổi thưởng cho nam khách hàng nêu trên. "Con tôi chạy lên Đồng Nai để đổi thưởng 14 vé trúng đặc biệt cho một người đàn ông" – ông Minh Nhựt thông tin.

Tương tự, chiều cùng ngày, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết một nam khách hàng ở Long Xuyên, tỉnh An Giang đã chạy xuống đại lý vé số Duy để đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 986053) 1 tờ vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-12.

Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng độc đắc của người trúng 30 tỉ ở Đồng Nai và An Giang - Ảnh 4.

Đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long là nơi nam khách hàng ở tỉnh An Giang chọn làm nơi đổi thưởng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

"Anh khách từ Long Xuyên chạy lên em đổi. Cảm ơn anh tin tưởng chọn vé số Duy làm nơi đổi thưởng!" – anh Duy chia sẻ trên trang facebook của đại lý mình.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đã tìm ra người trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đã tìm ra người trúng thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được người trúng giải độc đắc vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Kiên Giang, Tiền Giang và Bình Thuận

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

vé số xổ số XSMN mạng xã hội Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh đồng nai XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt độc đắc xổ số hôm nay Vĩnh Long KQXS tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo