Xổ số miền Nam: Bất ngờ cách đổi thưởng độc đắc của 2 người đàn ông ở Đồng Nai và An Giang

Chiều tối 2-12, sau khi 2 đại lý vé số ở TPHCM và tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về việc đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng đặc biệt xổ số miền Nam, nhiều người lẫn các đại lý vé số khác tỏ ra bất ngờ với cách đổi thưởng của chủ nhân may mắn.

Đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai là nơi bán trúng đặc biệt 14 tờ vé số. Ảnh: ĐLVS Lộc Phát

Nhưng đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TPHCM là nơi đổi thưởng cho người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 953117) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 1-12, đã xác định trúng tại đại lý vé số Lộc Phát ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, nam khách hàng trúng đặc biệt 14 vé đã chọn đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM để đổi thưởng khiến nhiều người có chung thắc mắc rằng: "Ủa, sao trúng ở Đồng Nai mà chạy xuống tới TPHCM đổi thưởng?".

Trao đổi với Báo Người Lao Động vào tối 2-12, ông Minh Nhựt, chủ đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt, xác nhận đã đổi thưởng cho nam khách hàng nêu trên. "Con tôi chạy lên Đồng Nai để đổi thưởng 14 vé trúng đặc biệt cho một người đàn ông" – ông Minh Nhựt thông tin.

Tương tự, chiều cùng ngày, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết một nam khách hàng ở Long Xuyên, tỉnh An Giang đã chạy xuống đại lý vé số Duy để đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 986053) 1 tờ vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-12.

Đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long là nơi nam khách hàng ở tỉnh An Giang chọn làm nơi đổi thưởng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

"Anh khách từ Long Xuyên chạy lên em đổi. Cảm ơn anh tin tưởng chọn vé số Duy làm nơi đổi thưởng!" – anh Duy chia sẻ trên trang facebook của đại lý mình.