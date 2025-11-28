An Giang công bố quyết định quan trọng của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28-11, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Bảo vật Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận và Kỷ lục Việt Nam liên quan đến Văn hóa Óc Eo.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật Quốc gia đối với Văn hóa Óc Eo

Lễ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về Văn hóa Óc Eo

Tiến sĩ Ngô Quang Láng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang, cho rằng Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ rực rỡ, hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau Công nguyên, gắn liền với Vương quốc Phù Nam – một trong những nhà nước cổ lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.

Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, với diện tích trên 433 ha, gồm khu A (núi Ba Thê) và khu B (cánh đồng Óc Eo), đang tiếp tục được mở rộng theo yêu cầu của Hội đồng Di sản Thế giới; được khẳng định là trung tâm đô thị cổ Óc Eo của Vương quốc Phù Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Nhiên, Giám đốc Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, cho biết việc công nhận Bảo vật Quốc gia và xác lập Kỷ lục Việt Nam là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Giồng Xoài - Nền Chùa giai đoạn 2025-2030

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của các cấp, các ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng sự đồng lòng của người dân, Óc Eo – Ba Thê sẽ sớm được ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới, xứng đáng với tầm vóc và giá trị toàn cầu.

Các đại biểu tham qua một số bảo vật được công nhận

Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh An Giang ban hành cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực nhằm bảo tồn và phát huy di sản một cách hiệu quả, bền vững" - ông Nhiên khẳng định.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Khu di tích Óc Eo – Ba Thê là Di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2021, Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phục hồi toàn diện khu di tích. Đến năm 2022, UNESCO đưa khu di tích này vào danh sách dự kiến Di sản Văn hóa thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng để Óc Eo – Ba Thê từng bước hội nhập quốc tế. Hiện nay, tỉnh An Giang và các cơ quan khoa học trong và ngoài nước đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, với mục tiêu nộp hồ sơ chính thức trước ngày 1-2-2026 nhằm phấn đấu đưa di tích này trở thành Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2027.



