CLIP: Người dân ở An Giang đẩy côn bắt được con cá trê dài 1,4 m

Trưa 22-11, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh Huỳnh Công Tầm (ngụ xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) để xem 2 con cá trê "khủng" được anh mua lại của một người dân.

Clip Phóng sanh 2 con cá trê khủng

Con cá trê dài 1,4m

Đầu của con cá trê rất to

Anh Tầm cho biết sáng 20-11, trên đường đi công việc, anh gặp một người dân bắt được 2 con cá trê rất to khi đẩy côn (hay còn gọi là đẩy chì – một nghề hình thành từ sáng kiến nghĩ ra cách bắt cá mà không tận diệt của người dân miền Tây vào mùa nước nổi) trên đồng.

"Anh ta loay hoay kéo lên bờ 1 con cá trê màu trắng và 1 con cá trê màu đen. Đầu 2 con cá trê bề ngang lớn hơn gang tay người lớn, nhìn rất lạ mắt. Tôi nghĩ đây là cá trê lai. Mỗi con sau khi đo kích thước lần lượt là 1,2 m (cá đen) và 1,4 m (cá trắng), cân nặng gần 8 kg/con. Giá cá trê ở ngoài chợ chừng 30.000 - 40.000 đồng/kg nên tôi mua lại để đem về phóng sanh" – anh Tầm thông tin.

Để đưa được 2 cá trê về nhà, anh Tầm phải nhờ thêm mấy người sinh sống gần đó ra phụ giúp.

Sau đó, anh Tầm đã phóng sanh 2 con cá trê này xuống sông.