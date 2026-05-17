An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các dự án trọng điểm

Ngày 17-5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước…

Về phía tỉnh An Giang có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quốc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết tỉnh xác định phải cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế biển, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Trong đó, tập trung lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá, khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, kết nối các trục giao thông trọng điểm từ vùng đầu nguồn đến TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị

"Bản điều chỉnh quy hoạch được công bố hôm nay chính là bản thiết kế tổng thể, là cơ sở chính trị, pháp lý và khoa học vững chắc để An Giang tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng. Đây cũng là minh chứng cho sự công khai, minh bạch của tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân" – ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng vai trò là trung tâm dịch vụ, kinh tế biển mạnh, du lịch biển đảo và là đầu mối logistics quan trọng kết nối chuỗi giá trị Mê Kong.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, An Giang lựa chọn kịch bản phát triển tăng trưởng nhanh và bền vững, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên mỗi năm.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan các gian hàng bên lề hội nghị

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị

Điểm nhấn độc đáo trong quy hoạch mới là không gian phát triển của An Giang được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt. Bên cạnh đặc khu Phú Quốc phát triển mạnh về du lịch biển đảo đẳng cấp quốc tế, không gian đất liền của tỉnh sẽ hình thành các tiểu vùng thế mạnh như: phía Tây tập trung công nghệ xanh, năng lượng sạch; phía Bắc đẩy mạnh kinh tế biên mậu và du lịch tâm linh; phía Đông là đầu tàu nông nghiệp công nghệ cao tích hợp và đô thị tri thức Long Xuyên; còn phía Nam sẽ là vùng đô thị ven biển hiện đại Rạch Giá gắn liền với năng lượng tái tạo.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lễ trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư vào tỉnh An Giang

Tại hội nghị, An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn hơn 66.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị lớn và trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát dự án cho các nhà đầu tư, với tổng số vốn đăng ký kỷ lục lên đến khoảng 1,5 triệu tỉ đồng.