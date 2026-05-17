HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các dự án trọng điểm

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn hơn 66.000 tỉ đồng

Ngày 17-5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 1.
Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước…

Về phía tỉnh An Giang có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quốc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết tỉnh xác định phải cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế biển, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Trong đó, tập trung lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá, khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, kết nối các trục giao thông trọng điểm từ vùng đầu nguồn đến TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế.

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị

"Bản điều chỉnh quy hoạch được công bố hôm nay chính là bản thiết kế tổng thể, là cơ sở chính trị, pháp lý và khoa học vững chắc để An Giang tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng. Đây cũng là minh chứng cho sự công khai, minh bạch của tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân" – ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng vai trò là trung tâm dịch vụ, kinh tế biển mạnh, du lịch biển đảo và là đầu mối logistics quan trọng kết nối chuỗi giá trị Mê Kong.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, An Giang lựa chọn kịch bản phát triển tăng trưởng nhanh và bền vững, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên mỗi năm.

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 5.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan các gian hàng bên lề hội nghị

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 6.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị

Điểm nhấn độc đáo trong quy hoạch mới là không gian phát triển của An Giang được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt. Bên cạnh đặc khu Phú Quốc phát triển mạnh về du lịch biển đảo đẳng cấp quốc tế, không gian đất liền của tỉnh sẽ hình thành các tiểu vùng thế mạnh như: phía Tây tập trung công nghệ xanh, năng lượng sạch; phía Bắc đẩy mạnh kinh tế biên mậu và du lịch tâm linh; phía Đông là đầu tàu nông nghiệp công nghệ cao tích hợp và đô thị tri thức Long Xuyên; còn phía Nam sẽ là vùng đô thị ven biển hiện đại Rạch Giá gắn liền với năng lượng tái tạo.

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 7.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 8.

Lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh An Giang và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 9.

Lễ trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư vào tỉnh An Giang

Tại hội nghị, An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn hơn 66.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị lớn và trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát dự án cho các nhà đầu tư, với tổng số vốn đăng ký kỷ lục lên đến khoảng 1,5 triệu tỉ đồng.

Chú trọng bảo vệ môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh An Giang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách bảo đảm đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quy hoạch quốc gia. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút nhà đầu tư chiến lược, dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cần thực hiện đúng cam kết, bố trí đủ nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật. Chú trọng bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng.

Tin liên quan

Phú Quốc cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC

Phú Quốc cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC

(NLĐO) - Chính quyền Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần quyết liệt, thận trọng và chặt chẽ trong quá trình đối thoại lẫn cưỡng chế.

Phú Quốc cưỡng chế nhiều hộ dân cố tình chiếm đất rừng đặc dụng

(NLĐO) - Công tác cưỡng chế đối với việc bao chiếm 2.913,4 m2 đất rừng đặc dụng ở Phú Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nói về “tình và lý” trong xử lý vi phạm đất đai ở Gành Dầu

(NLĐO) – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc mong người dân thấu hiểu, đồng hành cùng chính quyền để thượng tôn pháp luật.

Xúc tiến đầu tư Bộ Chính trị tỉnh cà mau điều chỉnh quy hoạch Ủy viên Bộ Chính trị tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo