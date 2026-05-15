Phú Quốc đề xuất lộ trình cấm xe xăng theo khung giờ để bảo vệ môi trường

Ngày 15-5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã diễn ra hội nghị tham vấn lấy ý kiến Đề án Chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh trên đảo, Phú Quốc đang từng bước tích hợp hạ tầng trạm sạc, bến đổi pin thông minh vào quy hoạch phân khu để thay thế dần năng lượng hóa thạch.

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc - đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh đến năm 2035 (thay vì năm 2030 như trong đề án) để đạt tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh như cấm xe xăng theo khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn.

Với tầm nhìn đến năm 2050, đề án tập trung vào 7 lĩnh vực then chốt để đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị xanh của cả nước.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhấn mạnh rằng giao thông xanh là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh vào năm 2030. Trong đó, tập trung vào 7 trụ cột chiến lược, từ giao thông xanh đến quản trị số, phủ kín hạ tầng trạm sạc xe điện và thay thế dần phương tiện nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh đó, việc giải quyết triệt để rác thải nhựa và bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thương hiệu "đảo ngọc". Chuyển đổi xanh tại Phú Quốc không thể là lý thuyết suông. Mọi giải pháp phải hướng tới kết quả cụ thể, từ việc yêu cầu các resort không dùng đồ nhựa đến việc quy hoạch lại hạ tầng năng lượng xanh. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và môi trường sống trên đảo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng đề án phải tập trung vào các trụ cột như: cây xanh, giao thông xanh, công trình xanh và xử lý rác thải nhựa.

Về chuyện rác thải nhựa, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tham mưu cho UBND tỉnh trong tháng 6-2026 ban hành 2 quy định về quy chuẩn xây dựng ở Phú Quốc và quy định về vấn đề môi trường.

"Trung ương giao thẩm quyền cho An Giang ban hành mà tỉnh chưa ban hành. Tôi yêu cầu bây giờ phải làm ngay. Làm có thể lúc đầu bị phản ứng, nhưng phải chấp nhận" – ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo.