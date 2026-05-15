Phú Quốc đề xuất lộ trình cấm xe xăng theo khung giờ để bảo vệ môi trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phú Quốc đề xuất lộ trình cấm xe xăng theo khung giờ để bảo vệ môi trường

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) – Phú Quốc đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh vào năm 2035 mang tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh như cấm xe xăng theo khung giờ

Ngày 15-5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã diễn ra hội nghị tham vấn lấy ý kiến Đề án Chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phú Quốc cấm xe xăng theo khung giờ: Lộ trình giao thông xanh đến 2035 - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh trên đảo, Phú Quốc đang từng bước tích hợp hạ tầng trạm sạc, bến đổi pin thông minh vào quy hoạch phân khu để thay thế dần năng lượng hóa thạch.

Phú Quốc cấm xe xăng theo khung giờ: Lộ trình giao thông xanh đến 2035 - Ảnh 2.

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc, nêu ý kiến tại hội nghị

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc - đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh đến năm 2035 (thay vì năm 2030 như trong đề án) để đạt tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh như cấm xe xăng theo khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn.

Với tầm nhìn đến năm 2050, đề án tập trung vào 7 lĩnh vực then chốt để đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị xanh của cả nước.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhấn mạnh rằng giao thông xanh là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh vào năm 2030. Trong đó, tập trung vào 7 trụ cột chiến lược, từ giao thông xanh đến quản trị số, phủ kín hạ tầng trạm sạc xe điện và thay thế dần phương tiện nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh đó, việc giải quyết triệt để rác thải nhựa và bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thương hiệu "đảo ngọc". Chuyển đổi xanh tại Phú Quốc không thể là lý thuyết suông. Mọi giải pháp phải hướng tới kết quả cụ thể, từ việc yêu cầu các resort không dùng đồ nhựa đến việc quy hoạch lại hạ tầng năng lượng xanh. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và môi trường sống trên đảo.

Phú Quốc cấm xe xăng theo khung giờ: Lộ trình giao thông xanh đến 2035 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng đề án phải tập trung vào các trụ cột như: cây xanh, giao thông xanh, công trình xanh và xử lý rác thải nhựa.

Về chuyện rác thải nhựa, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tham mưu cho UBND tỉnh trong tháng 6-2026 ban hành 2 quy định về quy chuẩn xây dựng ở Phú Quốc và quy định về vấn đề môi trường.

"Trung ương giao thẩm quyền cho An Giang ban hành mà tỉnh chưa ban hành. Tôi yêu cầu bây giờ phải làm ngay. Làm có thể lúc đầu bị phản ứng, nhưng phải chấp nhận" – ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo.

Tin liên quan

Phú Quốc cưỡng chế nhiều hộ dân cố tình chiếm đất rừng đặc dụng

Phú Quốc cưỡng chế nhiều hộ dân cố tình chiếm đất rừng đặc dụng

(NLĐO) - Công tác cưỡng chế đối với việc bao chiếm 2.913,4 m2 đất rừng đặc dụng ở Phú Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nói về “tình và lý” trong xử lý vi phạm đất đai ở Gành Dầu

(NLĐO) – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc mong người dân thấu hiểu, đồng hành cùng chính quyền để thượng tôn pháp luật.

Lãnh đạo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà công nhân làm việc xuyên lễ 30-4

(NLĐO) - Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, mỗi viên gạch, mỗi mét đường hoàn thành sớm ngày nào là người dân được thụ hưởng cuộc sống mới tốt hơn ngày đó

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Quốc tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo