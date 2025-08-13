Từ hợp nhất hai phường cũ, An Hội Tây hướng tới chuẩn đô thị văn minh

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hội Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự góp mặt của 248 đại biểu đại diện cho 1.968 đảng viên thuộc 73 tổ chức cơ sở Đảng.

Đoàn kết, vượt khó, đạt nhiều thành tích nổi bật

Sự kiện mang dấu ấn lịch sử khi phường An Hội Tây vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 12 và phường 14 (quận Gò Vấp cũ), kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, phát triển.

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Văn Khuyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Gò Vấp (cũ), Đảng bộ hai phường tiền thân đã nỗ lực vượt qua thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả như chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 99%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp; nhiều mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" được triển khai hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc; không có trường hợp kê khai tài sản không trung thực.

Cải cách hành chính có bước tiến rõ rệt, 100% hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả Đề án 06. Công tác dân vận được đổi mới, phong trào "Dân vận khéo" lan tỏa sâu rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây phát biểu khai mạc

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Công tác quản lý đô thị, chỉnh trang hạ tầng được chú trọng; 141 tuyến đường, hẻm được nâng cấp với tổng kinh phí hơn 86 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 29 tỉ đồng. Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%, việc thu gom rác thải sinh hoạt từng bước đi vào nề nếp.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực với 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức 3; công tác chăm lo chính sách, giảm nghèo hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố. Y tế được củng cố, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

Xây dựng An Hội Tây an toàn, phát triển, giàu bản sắc

Đại hội Đảng bộ phường An Hội Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm chính trị cao, đề ra mục tiêu tổng quát xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; phấn đấu xây dựng phường "An toàn, phát triển, hiện đại, văn minh, nghĩa tình".

Các đại biểu nhất trí cao Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025-2030 của đoàn chủ tịch

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định rõ ràng. Theo đó, hàng năm trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên; giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn từ 98% trở lên; phường đạt chuẩn đô thị văn minh; bảo đảm 100% dân số sử dụng nước sạch và thu gom rác thải; kéo giảm tối thiểu 5% tội phạm hình sự mỗi năm.

Ba chương trình trọng điểm gồm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số để xây dựng đô thị thông minh; chỉnh trang đô thị dọc tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; xây dựng hoặc sửa chữa 10 điểm sinh hoạt khu phố. Đồng thời, triển khai các công trình lớn như xây dựng "Tuyến đường số" cho 2 tuyến đường là đường số 45 và đường Quang Trung, xây mới một trường tiểu học, một trường THCS và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ba khâu đột phá được nhấn mạnh là chỉnh trang hạ tầng gắn với phát triển thương mại – dịch vụ; cải thiện môi trường, xây dựng đô thị xanh; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát huy lợi thế, phát triển đô thị thông minh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM – đánh giá phường An Hội Tây có vị trí địa lý thuận lợi, mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, tiếp giáp trục phát triển phía Tây TP HCM. Đây là địa bàn giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, hướng tới phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Cường gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, bổ sung vào Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Theo đó, thứ nhất, cần tiếp tục xem trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; kịp thời kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khai thác hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tận tâm, tận lực vì dân.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội gắn với quá trình đô thị hóa bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, thu hút đầu tư; xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, an toàn tại các khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và sự đồng thuận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Hội Tây sẽ biến thời cơ thành sức mạnh, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường An Hội Tây, nhiệm kỳ 2025-2030. Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hội Tây, nhiệm kỳ 2025-2030 Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hội Tây gồm 27 người. Trong đó, ông Trần Đoàn Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Đào Thị Hồng Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Lâm Thị Hồng Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ Trước đó, tại phiên trù bị ngày 12-8, toàn thể đại biểu Đại hội Đảng bộ phường An Hội Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ do bà Bùi Thị Như Hoa – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường – phát động. Theo bà Bùi Thị Như Hoa, những ngày qua, mưa lũ tại nhiều bản làng tỉnh Điện Biên và một số địa phương miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều nơi bị sạt lở, nhà cửa tan hoang, người dân mất người thân, phương tiện sinh kế và rơi vào cảnh khó khăn. Thực hiện Công văn số 45-CV/TU ngày 6-8-2025 của Thành ủy TP HCM về vận động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, Ủy ban MTTQ phường kêu gọi phát huy tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", đoàn kết, tương thân tương ái. Các đại biểu Đại hội Đảng bộ phường An Hội Tây trực tiếp quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến đồng bào bị ảnh hưởng, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Ngay tại Đại hội, các đại biểu đã trực tiếp quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến đồng bào bị ảnh hưởng, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để kịp thời chuyển tới các địa phương bị thiệt hại. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây trân trọng cảm ơn và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các đại biểu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và đoàn kết trong cộng đồng.



