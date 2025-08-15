Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Xã Long Sơn, nơi có Dự án hóa dầu hơn 5 tỉ USD, đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung cho nhiều dự án quan trọng

Ngày 15-8, Đảng bộ xã Long Sơn (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - và một số lãnh đạo sở, ngành TP HCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, cho biết Đảng bộ xã được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, hiện có 19 tổ chức Đảng trực thuộc với 335 đảng viên. Xã Long Sơn rộng 56,7 km², có 9 thôn với gần 18.000 nhân khẩu.

Xã Long Sơn, TP HCM đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Xã Long Sơn nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Những năm qua, nhiều dự án trọng điểm được triển khai tại Long Sơn như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, Cảng quốc tế Long Sơn (LSIP), Nhà máy khí công nghiệp Long Sơn… đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, cải thiện đời sống người dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Sơn đề ra 7 mục tiêu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng hình thành các khu đô thị, du lịch sinh thái gắn với công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành phụ trợ; thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách thực chất, hiệu quả.

Xã Long Sơn, TP HCM đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn

Long Sơn cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư; phát triển hạ tầng, tập trung nguồn lực cho các dự án và chương trình trọng điểm, tạo nền tảng để địa phương bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, du lịch sinh thái và an ninh quốc phòng của TP HCM.

Xã Long Sơn, TP HCM đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, nhấn mạnh Long Sơn cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu; đồng thời phát triển du lịch thành mũi nhọn, tạo giá trị gia tăng và sinh kế bền vững cho người dân.

Theo ông Tuấn, để đạt mục tiêu, Đảng bộ xã cần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ - dám làm, gần dân, sát dân và trách nhiệm cao. Ông đề nghị bám sát chương trình hành động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là hai khâu đột phá: Tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số và đẩy nhanh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Xã Long Sơn, TP HCM đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 4.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn.

Tin liên quan

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa

(NLĐO)- Phường Bà Rịa đặt ra 38 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ vì mục tiêu xây dựng phường văn minh, thân thiện, vì cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân

Bà Trần Thụy Cẩm Lệ giữ chức Bí thư phường Tam Thắng, TP HCM

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tam Thắng lần thứ I được tổ chức thành công, bà Trần Thụy Cẩm Lệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu đặt ra mục tiêu phát triển Vũng Tàu thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh

đại hội đại biểu Ban Thường vụ xã Long Sơn hoá dầu Long Sơn dự án trọng điểm 7 nhiệm vụ Nguyễn Tấn Cường du lịch sinh thái Gò Găng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo