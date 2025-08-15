Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Ngày 15-8, Đảng bộ xã Long Sơn (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - và một số lãnh đạo sở, ngành TP HCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, cho biết Đảng bộ xã được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, hiện có 19 tổ chức Đảng trực thuộc với 335 đảng viên. Xã Long Sơn rộng 56,7 km², có 9 thôn với gần 18.000 nhân khẩu.

Xã Long Sơn nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Những năm qua, nhiều dự án trọng điểm được triển khai tại Long Sơn như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, Cảng quốc tế Long Sơn (LSIP), Nhà máy khí công nghiệp Long Sơn… đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, cải thiện đời sống người dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Sơn đề ra 7 mục tiêu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng hình thành các khu đô thị, du lịch sinh thái gắn với công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành phụ trợ; thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn

Long Sơn cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư; phát triển hạ tầng, tập trung nguồn lực cho các dự án và chương trình trọng điểm, tạo nền tảng để địa phương bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, du lịch sinh thái và an ninh quốc phòng của TP HCM.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, nhấn mạnh Long Sơn cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu; đồng thời phát triển du lịch thành mũi nhọn, tạo giá trị gia tăng và sinh kế bền vững cho người dân.

Theo ông Tuấn, để đạt mục tiêu, Đảng bộ xã cần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ - dám làm, gần dân, sát dân và trách nhiệm cao. Ông đề nghị bám sát chương trình hành động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là hai khâu đột phá: Tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số và đẩy nhanh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn.