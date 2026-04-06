Ngày 6-4, TAND khu vực 2 (TP Huế) xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 4 bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Quốc Danh (cùng trú đường Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân, TP Huế) và Nguyễn Văn Thông (trú đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân).



Bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ cùng cháu ngoại Trần Quốc Danh (giữa) và Nguyễn Văn Thông tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tối 28-3-2025, Công an TP Huế bắt quả tang Thông tàng trữ 20 viên hồng phiến (1,8306 gam Methamphetamine) tại khu vực Lê Lợi – cầu Phú Xuân. Thông khai mua số ma túy này từ Trần Thị Ngọc Huệ.

Khám xét nơi ở của Huệ, công an thu giữ thêm 10,7506 gam Methamphetamine và 26,84 gam cần sa. Điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối tháng 3-2025, Huệ nhiều lần bán ma túy tại nhà, đồng thời lôi kéo con gái và cháu ngoại (chưa đủ 18 tuổi) tham gia.

Trong đó, Huệ giữ vai trò chính, trực tiếp mua, cất giấu và chia nhỏ ma túy để bán; Danh giao ma túy, nhận tiền với thù lao 100.000 đồng/ngày; Hà nhận tiền chuyển khoản từ người mua rồi báo lại để giao "hàng".

Cơ quan điều tra xác định Thông đã nhiều lần mua ma túy của nhóm này, với tổng số tiền chuyển khoản hơn 7 triệu đồng. Riêng tối 28-3-2025, Thông mua 20 viên hồng phiến giá 600.000 đồng, chuyển tiền cho Hà, sau đó Danh giao ma túy thì bị bắt.

Tòa xác định Huệ là người chủ mưu, đồng thời có tình tiết tăng nặng do xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Ngọc Huệ 7 năm 3 tháng tù; Trần Thị Ngọc Hà 7 năm tù; Trần Quốc Danh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Văn Thông bị tuyên 1 năm 14 ngày tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và được trả tự do tại tòa do đã chấp hành đủ thời gian tạm giam.