Pháp luật

Án mạng đau lòng tại công ty chuyển phát nhanh ở Tây Ninh: Tạm giữ 3 đối tượng

Hải Đường

(NLĐO) – Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và truy xét các đối tượng

Tối 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Ba đối tượng liên quan vụ án giết người tại công ty chuyển phát nhanh ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 6 phút ngày 23-12, tại một công ty chuyển phát nhanh ở xã Nhựt Tảo (tỉnh Tây Ninh), 3 đối tượng nam đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy lưu thông từ Quốc lộ 1 tiến vào cổng công ty.

Sau khi dừng xe, 2 đối tượng đi thẳng vào khu vực nơi các công nhân đang làm ca đêm rồi tiếp cận bàn làm việc của anh H.T.E (32 tuổi, quê Vĩnh Long) - tổ trưởng tổ sản xuất.

Tại đây, nhóm đối tượng hành hung anh E. Tiếp theo, một đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm mạnh vào người khiến anh E. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng chạy ra cổng, lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về hướng phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Dù được đồng nghiệp tức tốc đưa đi cấp cứu nhưng anh E. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và truy xét các đối tượng.

Đến sáng 24-12, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền (20 tuổi, ngụ TP HCM) và Tạ Quang Linh (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan công an cũng tạm giữ Phạm Minh Phú (23 tuổi; ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), người điều khiển xe máy chở Tiền và Linh đi gây án.

Qua xác minh ban đầu, Tiền và Linh đều là công nhân cũ của công ty này. Cả hai vừa mới nghỉ việc cách đây khoảng 4 ngày. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn do mâu thuẫn trong quá trình làm việc trước đó dẫn đến việc các đối tượng quay lại trả thù tổ trưởng.

