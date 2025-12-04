Từ cuộc nhậu lúc nửa đêm đến án mạng đau lòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Từ cuộc nhậu lúc nửa đêm đến án mạng đau lòng

Trần Thái

(NLĐO) - Một thanh niên 28 tuổi vừa bị TAND tuyên án tù chung thân sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Thái Trọng Nghĩa (SN 1997), Trần Chí Cường (SN 1994) cùng 6 bị cáo khác về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại quán ăn trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) khiến một thanh niên tử vong và nhiều người bị thương.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-6-2023, tại quán ăn trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ), hai nhóm thanh niên đang ăn uống thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Thanh niên 28 tuổi lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Rất đông người nhà của các bị cáo có mặt tại phiên xử

Trong lúc xô xát, Thái Trọng Nghĩa dùng dao đâm Trần Đăng K. khiến nạn nhân tử vong. Phan Văn Phát dùng ly thủy tinh ném trúng đầu Phạm Văn K., gây thương tích 47%.

Ngoài ra, Nghĩa và Cường còn gây thương tích cho Nguyễn Gia Lâm (7%). Tuy nhiên, do Lâm có đơn không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm đối với hành vi này.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong và bị hại Phạm Văn K. cũng có một phần lỗi dẫn đến sự việc.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Thái Trọng Nghĩa tù chung thân về tội "Giết người"; Phan Văn Phát 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tin liên quan

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM

(NLĐO) - Vào tiệm vàng hỏi mua vàng cưới tuy nhiên nam thanh niên đã làm liều tại một tiệm vàng ở TP HCM

Va chạm giao thông, 2 nam thanh niên đánh người đi đường dã man

(NLĐO)- Chỉ vì mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Lưu Đức Khanh cùng Đỗ Trọng Tuyến đã đuổi theo đánh nạn nhân dã man với tỉ lệ thương tích là 13%.

Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm thanh niên chém 2 người ở Đồng Nai

(NLĐO)-Cho rằng Kh. và T. "nhìn đểu" nên nhóm của Nguyễn Trung T. đi trên 3 xe mô tô truy đuổi cùng hung khí

cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng thanh niên chung thân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo