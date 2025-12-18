HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Không quen biết vẫn mời bia, hậu quả là án mạng

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Mâu thuẫn phát sinh khi mời bia “giao lưu” giữa những người không quen biết trong quán hát ở TPHCM đã dẫn đến án mạng.

Ngày 18-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Ý (SN 1991) về tội "Giết người" và Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1992, cùng quê Đồng Tháp) về tội "Che giấu tội phạm".

Cuộc nhậu kéo dài

Theo cáo trạng, tối 16-5-2024, Võ Văn Ý tổ chức nhậu cùng Nguyễn Hoàng Hưng cùng 3 người bạn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 17-5-2024, cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán trên đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình (cũ) TPHCM.

Khoảng 30 phút sau, Lý Ngọc Tâm (SN 1974), Nguyễn Văn An (SN 1987) và một thanh niên chưa rõ lai lịch vào quán, ngồi nhậu tại bàn gần đó.

Trong lúc nhậu, An và người thanh niên sang bàn của Ý mời bia giao lưu. Sau khi uống xong, Ý yêu cầu An quay về bàn vì không quen biết, lo sợ phát sinh chuyện khi đã say. Tuy nhiên, An không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại khiến không khí trở nên căng thẳng.

TPHCM: Án mạng từ chuyện không quen biết vẫn mời bia - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Ý tại toà

Bực tức, Ý đi bộ về phòng trọ lấy dao rồi quay lại quán. Khi thấy Ý cầm dao tiến tới, Nguyễn Văn An đứng dậy lao đến định tước hung khí nhưng bị Ý chém trúng tay trái. An tiếp tục lao vào khống chế thì bị Ý chém thêm một nhát trúng hông trái.

Trong lúc hỗn loạn, Ý đâm một nhát vào bụng trái của Lý Ngọc Tâm. Sau đó, Ý bị mọi người khống chế, chủ quán tước dao. Nạn nhân Lý Ngọc Tâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Bỏ trốn trong đêm rồi ra đầu thú

Sau khi gây án, Hưng kéo Ý về phòng trọ. Lo sợ bị bắt, Ý thay áo khoác, nhờ Hưng chở ra bến xe Miền Tây để bỏ trốn về quê ở Đồng Tháp, dặn Hưng nếu có ai hỏi thì nói Ý đi Tây Nguyên.

Tại bến xe, trong lúc chờ xe, thấy áo thun đang mặc dính nhiều máu, Ý cởi ra vứt cạnh thùng rác.

Khoảng 10 giờ sáng 17-5-2024, Ý về đến nhà tại huyện Lấp Vò (cũ), tỉnh Đồng Tháp. Khi nhậu cùng gia đình, Ý kể lại việc đã đâm người. Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, gia đình động viên và chở Ý đến Công an xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò đầu thú. Sau đó, Ý được di lý về TPHCM để phục vụ điều tra. Riêng Nguyễn Văn An, đã đến Công an phường 9, quận Tân Bình (cũ), TPHCM trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Võ Văn Ý thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu, bị cáo Ý đã sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công nhiều người, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Tòa tuyên phạt Võ Văn Ý tù chung thân về tội "Giết người", buộc bồi thường cho đại diện gia đình bị hại số tiền 300 triệu đồng. Đối với Nguyễn Hoàng Hưng, dù không trực tiếp gây án nhưng đã giúp Ý bỏ trốn, che giấu hành vi phạm tội nên bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

