Án mạng từ lời nhắc trước đèn đỏ

Ngày 21-1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo với Trương Nguyên Tài (SN 1986; quê TPHCM) 13 năm tù về tội "Giết người".



Dao treo trên chùm chìa khóa

Vụ án xảy xảy ra vào trưa 25-1-2024. Khi đó, ông Nguyễn Mậu Công Sơn (SN 1974; quê TPHCM) dừng xe máy trước đèn đỏ tại giao lộ Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt. Khi tín hiệu đèn đã chuyển sang màu xanh, ông Sơn chưa kịp di chuyển do đang suy nghĩ việc riêng.

Lúc này, Tài điều khiển xe máy từ phía sau đi tới nhắc: "Đèn xanh rồi sao không chạy?".

Sau lời đó, Tài rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt. Ông Sơn đuổi theo và ép xe Tài vào lề đường gần cổng Nhà thi đấu Phú Thọ. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và thách thức lẫn nhau.

Bị cáo tại toà

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi ông Sơn dùng tay đánh vào mặt Tài và tháo nón bảo hiểm để tấn công. Tài đã rút con dao xếp gắn sẵn trên chìa khóa xe máy để đáp trả. Ông Sơn bỏ chạy, Tài đuổi theo và liên tiếp tấn công.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, kết quả giám định pháp y cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%.

Thay đổi tội danh

Cơ quan chức năng nhận định các vết thương trên người ông Sơn nằm ở những bộ phận trọng yếu, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ban đầu, ngày 5-11-2024, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (cũ) khởi tố Trương Nguyên Tài về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng nhận thấy hành vi của Tài thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn và quyết liệt, cố tình tước đoạt mạng sống của người khác khi tấn công vào vùng ngực và nách.

Vào ngày 18-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trương Nguyên Tài từ tội "Cố ý gây thương tích" sang tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.