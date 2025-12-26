HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Các nhà khoa học, khách mời đã đề xuất những giải pháp mang tính khả thi cao để nhằm đóng góp ý kiến, hiến kế cho thành phố phát triển nhanh, bền vững

Ngày 26-12, Viện An ninh Phi truyền thống phối hợp với Ban Chuyên đề Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đề "An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM: Thực trạng - Thách thức - Giải pháp bền vững".

Toạ đàm có sự tham dự của Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống; Đại tá, PGS-TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM; Đại tá, PGS-TS Lê Kim Bình, giảng viên cao cấp của Viện An ninh phi truyền thống; Đại tá, PGS-TS Võ Hồng Công, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; PGS-TS Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam;...

An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu, chủ trì buổi tọa đàm

Thực tiễn phát triển cho thấy TPHCM - một "siêu đô thị" - đang đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức về an ninh phi truyền thống, phù hợp với những cảnh báo nêu trong Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo Đại tá Lê Kim Bình, tọa đàm tập trung làm rõ các "điểm nghẽn" an ninh phi truyền thống trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm giao thông và ùn tắc, trật tự đô thị, an toàn công cộng, ô nhiễm môi trường - nguồn nước - không khí, biến đổi khí hậu, ngập úng, triều cường và mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy.

An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM - Ảnh 2.

Các khách mời tại toạ đàm

Chủ trì tọa đàm, Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực trong quá trình tái kiến trúc không gian phát triển thành phố theo tư duy đa cực, tích hợp và siêu kết nối. 

Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm đánh giá cao các nỗ lực thời gian qua của thành phố trong quản trị đô thị bền vững, đô thị xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số và tăng cường phối hợp liên ngành, song cũng chỉ ra nhiều hạn chế như nhận thức chưa đồng đều, chính sách còn phân tán, năng lực dự báo và phối hợp liên vùng chưa hiệu quả.

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS-TS Nguyễn Phú Quỳnh (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) cảnh báo tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào các tháng cuối năm. Ông cho rằng nguyên nhân chính là mất không gian trữ nước và sụt lún nền đất, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu đầy đủ để đề xuất các giải pháp tổng thể, bền vững cho TPHCM.

Tọa đàm thống nhất quan điểm: khoa học dữ liệu, chuyển đổi số và cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng là chìa khóa trong quản trị rủi ro đô thị, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, thông minh và có khả năng thích ứng cao trong giai đoạn phát triển mới.

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

