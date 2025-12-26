HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Ngày 26-12, UBND TPHCM có thông báo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10-1-2026).

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1-1-2026) đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026 Dương lịch (làm bù vào thứ Bảy ngày 10-1-2026).

TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. 

Trong đó lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2026.


Nhiều trường học ở TPHCM cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Nhiều trường học ở TPHCM cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

(NLĐO)- Sau khi Bộ Nội vụ "chốt" nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp, nhiều trường học ở TPHCM cũng thông báo học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

(NLĐO)- Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026.

