Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Tống Phước Long (1998), Nguyễn Thế Đa (1997), Nguyễn Thanh Phong (1991, đều trú H. Phú Lộc, TT-Huế), Đặng Anh Duy (1992, trú Q. Tây Hồ, Hà Nội) và Đoàn Công Chương (1998, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, 22 giờ ngày 6-11, nhận tin báo của nhân dân về việc tại khu vực đường Đỗ Bá đến kiệt 55-Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ việc hai nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau, lực lượng Cảnh sát 113 – CATP Đà Nẵng, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Thấy lực lượng Công an xuất hiện, 2 nhóm thanh niên vội vứt lại nhiều hung khí rồi bỏ trốn. Lực lượng Công an tạm giữ số hung khí tại hiện trường gồm: 5 cây tuýp kim loại, 10 cây đao các loại (kiếm, mã tấu, giáo mác), 1 cây súng màu đen (loại súng bắn đạn bi sắt dùng khí CO2).

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời gây nhiều hoang mang, lo lắng và bức xúc trong nhân dân, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ viêc.

Cụ thể, chiều 6-11, Phạm Lê Lợi (1993, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) – đối tượng có 3 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” đi hát karaoke tại quán S.S (đường Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An). Tại đây, Lợi gây sự với nữ nhân viên tên Huỳnh T.M.P (1995, quê H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Sau đó, P. điện thoại cho bạn là Tống Phước Long kể lại sự việc mình bị Lợi gây sự. Nghe sự việc vừa diễn ra và biết trước đó Lợi cũng thường xuyên gây sự với Phương nên Long gọi điện cho Lợi để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn gặp để đánh nhau. Lợi rủ thêm Trần Văn Quà (1993, trú P. Khuê Mỹ) dẫn theo một nhóm đối tượng (chưa xác định được số người, lai lịch cụ thể) và mang theo hung khí là các loại dao, kiếm tự chế và súng bắn bi. Long cũng tập trung một nhóm đối tượng (chưa xác định số lượng người) và cũng chuẩn bị hung khí là các cây tuýp kim loại đợi trước nhà số 149- Đỗ Bá (P. Mỹ An).

Nhóm do Lợi dẫn đầu kéo đến đường Đỗ Bá gặp nhóm của Long nên hai bên xông vào đuổi đánh nhau đến kiệt 55 Ngũ Hành Sơn. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, hai nhóm vội vứt hung khí bỏ trốn. Biết lực lượng Công an đang vào cuộc điều tra, truy xét quyết liệt nên Tống Phước Long và Phạm Lê Lợi cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi nơi tạm trú, thường trú...

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”; đồng thời tiến hành xác lập chuyên án truy xét. Không để các đối tượng “cao chạy xa bay”, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã tung toàn bộ lực lượng tích cực vào cuộc truy lùng ráo riết các đối tượng khắp nơi; đồng thời tiến hành vận động người thân khuyên các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước sự truy xét quyết liệt của CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và các lực lượng liên quan, biết không thể trốn thoát được nên đến ngày 13-11, Tống Phước Long và Đoàn Công Cương đã đến Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đầu thú. Đến ngày 14-11, Nguyễn Thế Đa, Đặng Anh Duy, Nguyễn Thanh Phong cũng đến Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn để trình diện.

Các đối tượng: Lợi, Đa, Chương, Duy và Phong.

Số hung khí hai nhóm đối tượng vứt lại tại hiện trường. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận quá trình diễn ra vụ việc. Theo đó, sau khi nghe Huỳnh T.M.P gọi điện, Long dù đang ở quê vẫn điện thoại cho Nguyễn Thế Đa và Say (chưa rõ lai lịch) để kể lại sự việc và bảo Đa, Say tập hợp anh em lại để khi mình vào đến Đà Nẵng thì tìm Lợi đánh.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Long bắt xe khách vào TP Đà Nẵng. Khi đến bến xe, Long vào bãi giữ xe lấy xe máy (Long gửi trước khi về quê) chở vợ về phòng trọ trên đường Hoàng Kế Viêm (P. Mỹ An).





Sau đó, Long điều khiển xe máy đến số 149-Đỗ Bá (P. Mỹ An) thì thấy Nguyễn Thế Đa, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Anh Duy, Đoàn Công Chương, Lê Trần Nhật, Cảm, Trường, Bố, Vũ (chưa rõ lai lịch) đang đợi mình.

Tiếp đến, Long điện thoại cho một người bạn để xin số điện thoại của Lợi (Rong). Có được số điện thoại của Lợi, Long điện thoại hỏi về chuyện của P. và hẹn gặp để đánh nhau. Sau khi thách đấu và hẹn gặp Lợi tại chân cầu Trần Thị Lý, Long dẫn cả nhóm đến nhà của Đ. nằm trên đường Ngô Quyền (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để lấy số hung khí mà mình đã gửi trước đó.

Đến nơi, Long lên tầng 2 nhà Đ. lấy 3 cây đao, 2 cây tuýp sắt, 1 cây rựa rồi đem xuống sân để đồng bọn chọn hung khí. Tuy nhiên, do thấy còn thiếu nên Long điện cho Nhật và Vũ chạy đến phòng trọ của mình nằm trên đường Hoàng Kế Viêm để lấy thêm 2 tuýp sắt và 1 cây đao mang lên nhà Đ.

Lúc này, Ky và Sang (không rõ lai lịch) điện thoại cho Long hỏi chuyện nên Long bảo chạy qua nhà Đ. để gặp nhau. Sau đó, Long và đồng bọn mang hung khí đến chân cầu Trần Thị Lý để đánh nhau với nhóm của Lợi. Tuy nhiên, do không thấy nhóm của Lợi đến nên nhóm của Long quay lại số 149 Đỗ Bá (P. Mỹ An). Trong lúc đang đứng tại đây thì Long nhận điện thoại của Lợi nên Long tiếp tục thách đấu với Lợi.

Khi biết nhóm của Long đang đứng ở khu vực trước số 149 Đỗ Bá, Lợi và nhóm bạn khoảng 10 người đến nghênh chiến. Do có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy nhóm của Lợi xuất hiện, nhóm của Long đã chủ động dùng hung khí tấn công, đuổi đánh. Trong lúc nhóm của Long đang đuổi đánh nhóm của Lợi đến kiệt 55-Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An) thì lực lượng 113 CATP, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An xuất hiện. Ngay lập tức, hai nhóm đối tượng vội vứt hung khí bỏ chạy thoát thân.

Biết lực lượng Công an đang truy xét ráo riết, bản thân khó có thể thoát được nên ngày 13 và 14-11, Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã lần lượt có mặt tại Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn để đầu thú. Chiều tối 14-11, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Tống Phước Long, Đông Công Chương, Nguyễn Thế Đa, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thanh Phong để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời tiến hành truy xét những đối tượng liên quan còn lại.

Qua đây, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn kêu gọi những đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại kiệt 55 Ngũ Hành Sơn vào tối 6-11 đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.