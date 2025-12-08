HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025

PV

World Tea Fest 2025 (Lâm Đồng), Không Gian Gốm Bát Tràng giới thiệu không gian thưởng trà đậm bản sắc Việt.

Tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025, đã diễn ra từ 11.11 đến 07.12.2025 tại Lâm Đồng, Không Gian Gốm Bát Tràng tự hào là một trong những đơn vị đồng hành tiêu biểu, mang đến không gian thưởng trà đậm đà bản sắc Việt với bộ sưu tập ấm chén thủ công truyền thống và các sản phẩm thuộc hệ sinh thái An Thổ Túc - dòng sản phẩm hội tụ tinh hoa gốm Bát Tràng kết hợp triết lý trà đạo hiện đại.

Gian trưng bày của Không Gian Gốm Bát Tràng không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn đóng vai trò "cầu nối" văn hóa, lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật trà và gốm sứ Việt tới đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế.

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 - Ảnh 1.

Hành trình khám phá văn hóa trà Việt toàn diện tại World Tea Fest 2025

World Tea Fest 2025 là lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng - thủ phủ trà của Việt Nam - với quy mô lớn mang tầm quốc tế. Trong suốt gần một tháng diễn ra lễ hội, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn các lát cắt của ngành trà Việt: từ văn hóa - nghệ thuật - du lịch - ngoại giao đến kinh tế, tạo nên bức tranh toàn cảnh về giá trị truyền thống và tiềm năng phát triển của trà Việt trên thị trường toàn cầu.

Đặc biệt, ba ngày cao điểm 05 - 07.12.2025 quy tụ chuỗi sự kiện trọng tâm với hàng loạt hoạt động trình diễn nghệ thuật, triển lãm, hội nghị đầu tư và không gian giao lưu quốc tế.

Không Gian Gốm Bát Tràng & An Thổ Túc - Tỏa sáng giữa không gian văn hóa trà

Trong khu vực trưng bày tại Tea Gallery và Tea Expo (Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt), gian hàng Không Gian Gốm Bát Tràng sẽ mang đến một điểm dừng chân đặc biệt dành cho những người yêu trà.

Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm các bộ ấm chén thủ công Bát Tràng được tinh tuyển từ làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi, cùng hệ sinh thái sản phẩm An Thổ Túc phát triển theo định hướng tôn vinh lối sống trà Việt, hòa quyện tinh thần trà đạo, nghệ thuật gốm và trải nghiệm thưởng trà trọn vẹn. Không gian được bài trí mang đậm hơi thở thiền - trà - gốm, tạo nên nơi chốn để người thưởng trà cảm nhận sự giao hòa giữa đất, nước, lửa và trà.

Thông qua các trải nghiệm này, Không Gian Gốm Bát Tràng mong muốn lan tỏa giá trị gốm Việt như một phần không thể tách rời của văn hóa trà Việt, đồng thời giới thiệu tới thị trường quốc tế diện mạo mới mẻ của ngành gốm thủ công Việt Nam thông qua dòng sản phẩm An Thổ Túc.

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 - Ảnh 2.

Chuỗi hoạt động nổi bật của World Tea Fest 2025

Sáng 05.12.2025: Lễ nghi Tea Culture tại Tea Resort Prenn - nghi thức dâng hương, dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Tối 05.12.2025: Lễ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - Xuân Hương - Đà Lạt, với chương trình nghệ thuật đa giác quan tái hiện vẻ đẹp trà Việt qua âm thanh, trình diễn và không gian sáng tạo đương đại.

Tối 06.12.2025: Tea Fest tại Nhà máy chè cổ 1927 (B’lao) - hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống, hiện đại và màn trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới, tạo nên hình ảnh giao thoa văn hóa Việt - quốc tế đầy cảm xúc.

Tối 07.12.2025: Tea Carnival trên các tuyến đường trung tâm Đà Lạt - lễ hội đường phố sôi động với các đoàn nghệ thuật và 80 thí sinh Miss Cosmo, thắp sáng không gian văn hóa trà quốc tế.

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 - Ảnh 3.

World Tea Fest 2025 - Kết nối giao thương, nâng tầm danh vị trà gốm Việt

Bên cạnh chuỗi hoạt động nghệ thuật - trải nghiệm, lễ hội còn tích hợp nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị đầu tư và kết nối đối tác, mở ra cơ hội đưa trà Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông qua các tour trải nghiệm vùng nguyên liệu và nhà máy chè cổ, du khách và đối tác quốc tế được tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất, hiểu rõ hơn về di sản trồng trà hàng trăm năm của Việt Nam.

Song hành cùng ngành trà, sự hiện diện nổi bật của Không Gian Gốm Bát Tràng và hệ sinh thái An Thổ Túc góp phần làm phong phú hệ sinh thái văn hóa - kinh tế của lễ hội, khẳng định vai trò của gốm sứ Bát Tràng trong việc nâng tầm trải nghiệm trà Việt, đồng thời hỗ trợ quảng bá những giá trị thủ công truyền thống Việt Nam ra thế giới.

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 - Ảnh 4.

Khẳng định vị thế trà - gốm Việt trên bản đồ thế giới

Được đánh giá là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước tới nay của ngành trà Việt, World Tea Fest 2025 không chỉ đặt mục tiêu xác lập nhiều kỷ lục về trà mà còn trở thành diễn đàn văn hóa - giao thương toàn cầu.

Với sự góp mặt của Không Gian Gốm Bát Tràng và các dòng sản phẩm An Thổ Túc, lễ hội năm nay hứa hẹn tạo nên dấu ấn sâu đậm, góp phần khẳng định sự giao hòa độc đáo giữa trà và gốm - hai biểu tượng văn hóa lâu đời của Việt Nam trên bản đồ trà thế giới.

Góc thông tin:

Sản phẩm An Thổ Túc - Trà Cụ Thuần Việt đang được phân phối tại các cửa hàng Không Gian Gốm Bát Tràng - Hệ thống gốm sứ giá xưởng trên toàn quốc.

Website: khonggiangom.com

An Thổ Túc khẳng định vị thế trà và gốm sứ Việt tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 - Ảnh 5.An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới

Tọa đàm “Hành trình lan tỏa văn hoá Trà Việt trong kỷ nguyên mới” mở ra không gian ngập hương trà, sắc gốm và những câu chuyện văn hóa sâu lắng.

