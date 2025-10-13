HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới

PV

Tọa đàm “Hành trình lan tỏa văn hoá Trà Việt trong kỷ nguyên mới” mở ra không gian ngập hương trà, sắc gốm và những câu chuyện văn hóa sâu lắng.

Sự kiện trọng tâm thuộc Triển lãm "Gốm & Trà", do Tập đoàn INOGROUP tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị tinh hoa Việt, nơi "An Thổ Túc" – thương hiệu trà cụ thuần Việt – khẳng định vai trò tiên phong trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa thưởng trà Việt Nam.

Khi gốm và trà gặp nhau kể câu chuyện của tinh hoa và tâm hồn Việt

Giữa không gian đậm sắc gốm và hương trà, An Thổ Túc mang đến một thông điệp ý nghĩa: "Giữ hồn đất Việt trong từng ấm trà, từng món trà cụ."

Được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn INOGROUP – ông Vũ Đình Mạnh, An Thổ Túc không chỉ là thương hiệu trà cụ, mà còn là hệ sinh thái văn hóa nơi tinh thần Việt được tái hiện qua từng chi tiết thủ công, từng đường nét của gốm Bát Tràng.

Những bộ ấm chén, khay trà, hộp trà hay phụ kiện của An Thổ Túc, đều được thiết kế và sản xuất bởi nghệ nhân làng nghề lâu đời, kết hợp cùng lối sống thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên.

An Thổ Túc không đơn thuần mang đến những sản phẩm phục vụ thưởng trà, mà còn truyền đi tinh thần "thuần Việt hiện đại" – nơi văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới.

An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Trà cụ An Thổ Túc

Không Gian Gốm Bát Tràng - Hệ thống gốm sứ giá xưởng (đơn vị thành viên của Tập đoàn INOGROUP) vinh dự phân phối các sản phẩm trà cụ An Thổ Túc đến khách hàng và giới mộ trà tại Việt Nam và quốc tế.

Những góc nhìn sâu sắc trong tọa đàm – khi trà Việt được định vị lại giá trị

Buổi tọa đàm "Hành trình lan tỏa văn hóa Trà Việt trong kỷ nguyên mới" quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học: Nhà văn Hoàng Quốc Hải, Nhà khoa học Trịnh Quang Dũng, Nghệ nhân trà quốc gia Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam – ông Hoàng Vĩnh Long, cùng Chủ tịch INOGROUP – ông Vũ Đình Mạnh.

Từ những góc nhìn khác nhau, các diễn giả đã cùng phác họa nên bức tranh toàn cảnh về trà Việt – từ cội nguồn lịch sử đến hành trình hội nhập.

Nhà khoa học Trịnh Quang Dũng khẳng định: "Việt Nam chính là một trong những cái nôi của cây trà thế giới, là nơi hình thành nên một nền văn minh trà độc đáo, thấm đẫm triết lý Á Đông."

Trong khi đó, nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn chia sẻ cảm xúc về hành trình mang trà Việt ra thế giới, khẳng định rằng "hương vị trà Việt luôn có một bản sắc rất riêng – nhẹ nhàng, tinh tế nhưng sâu lắng và khó quên".

Với vai trò người khởi xướng An Thổ Túc, ông Vũ Đình Mạnh nhấn mạnh: "Lan tỏa văn hóa trà Việt không chỉ là gìn giữ những giá trị xưa cũ, mà còn là sáng tạo, là kể lại câu chuyện của trà bằng cách mới – bằng chính bàn tay, khối óc và tâm hồn Việt."

An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Các khách mời tại tọa đàm “Gốm & Trà”. Từ phải qua: Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn, Ông Hoàng Vĩnh Long - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, Nhà văn Hoàng Quốc Hải, Nhà khoa học Trịnh Quang Dũng, và ông Vũ Đình Mạnh - Chủ tịch Tập đoàn INOGROUP

Từ cội nguồn đến tương lai – viết tiếp câu chuyện của trà Việt

Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt hôm nay không chỉ nằm trong những buổi tọa đàm, mà còn hiện hữu trong mỗi ngôi nhà Việt, trong từng chén trà sáng sớm hay buổi trà đàm thân mật.

Triển lãm "Gốm & Trà" và thương hiệu An Thổ Túc là minh chứng sống động cho khát vọng bảo tồn và phát triển ấy. Khi những giá trị truyền thống được khơi dậy, khi người Việt tự hào về văn hóa thưởng trà của dân tộc mình, đó cũng là lúc trà Việt thực sự bước ra thế giới – với phong thái riêng, bản sắc riêng.

Với vai trò là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực trà cụ thuần Việt, An Thổ Túc đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa trà Việt đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Từ gốm đến trà, từ nghệ nhân đến người thưởng thức – mọi giá trị đều được kết nối bằng niềm tự hào về văn hóa Việt.

Triển lãm "Gốm & Trà" không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình 15 năm phát triển của INOGROUP, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình đưa tinh hoa Việt vươn xa trong kỷ nguyên hội nhập.

An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Không gian tại Triển lãm Gốm & Trà

Sản phẩm Trà cụ thuần Việt - An Thổ Túc đang được phân phối tại hệ thống cửa hàng Không Gian Gốm Bát Tràng trên toàn quốc.

Website: Trà cụ An Thổ Túc - khonggiangom.com
Hotline: 0912 809 908

văn hóa truyền thống gốm Bát Tràng
